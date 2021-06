STAGIONE TURISTICA Confronto tra Corsecom e soggetti istituzionali

R. & P.

Nelle settimane passate il Corsecom in accodo con il Consorzio Jonica Holidays si è confrontato di presenza ed in video con Giuseppe Campisi e Caterina Belcastro rispettivamente Presidenti del Comitato dei Sindaci e dell’Assemblea dei Comuni.

Con loro erano coinvolti i due delegati delle Città Metropolitana Salvatore Fuda e Domenico Mantegna, i due Consiglieri Regionali Raffaele Sainato e Giacomo Crinò e il Delegato rappresentante della Conferenza dei Sindaci Giovanni Calabrese.

L’Obiettivo dell’incontro era quello di sviluppare un lavoro di preparazione a rete tra i soggetti Pubblici e Privati ognuno con il proprio ruolo, per meglio qualificare il territorio affrontare la stagione turistica post Pandemia nel miglior modo possibile.

Interessante e produttivo si è dimostrato quell’incontro che poi ha dato seguito ad altri più ristretti e più operativi con i responsabili dei diversi settori e delle diverse Istituzioni

Ognuno per la propria parte e per il ruolo che occupa si è impegnato ad affrontare e per quanto possibile risolvere le diverse problematiche di propria competenza.

Maurizio Baggetta Presidente della Jonica Holidays ha evidenziato che da tempo erano in atto delle iniziative per incentivare le presenze turistiche e per meglio qualificare il personale puntando principalmente alla formazione dei giovani che si avviava ad inserirsi nel settore turistico.

I Presidenti Campisi e Belcastro hanno lanciato l’idea di puntare molto sul decoro urbano invitando I Sindaci dei 42 Comuni della marina e delle aree interne a concentrarsi su iniziative per rendere le proprie comunità pulite, ordinate, organizzate accoglienti e con incisive iniziative mirate ad offrire agli ospiti tutte le informazioni utili e necessari per meglio vivere il loro soggiorno.

I due Presidenti hanno evidenziato che dedicheranno molta attenzione a quelle organizzazioni, Associazioni e a quei Comuni che nel periodo estivo organizzano manifestazioni ed eventi di alto livello culturale/ ricreativo così come si stanno sviluppando a Roccella ,a Portigliola ,e in altri cittadine del territorio.

Inoltre si erano impegnati a sollecitare l’Anas per intervenire ed eliminare all’inizio di ogni cittadina le intense varietà di erbe e arbusti vari che non danno certamente il senso di una buona accoglienza agli ospiti in arrivo.

I delegati della Città Metropolitana sì sono impegnati con il supporto degli altri due Consiglieri Pasquale Ceratti e Rudi Lizzi di effettuare vari interventi su molte strade delle aree interne che portano ai suggestivi Borghi Antichi valorizzando e qualificando la loro immagine soprattutto in questo periodo che sono molto richiesti dai vacanzieri che vanno alla ricerca di tranquillità…tradizioni.., cucina tipica ,contatti con la gente del posto .

I due consiglieri regionali da parte loro hanno promesso vicinanza e sostegno sia ai Sindaci sia gli Operatori Turistici per sollecitare risolvere problematiche di competenza regionale.

Il Corsecom oltre all’ASP ha sollecitato anche il delegato della conferenza dei Sindaci Giovanni Calabrese ad attivarsi per quanto di Sua competenza affinché come ogni anno venisse attivato il servizio dialisi estivo molto richiesto dai turisti e di tante famiglie che rientrano nelle loro cittadine di origine per trascorrere le vacanze.

Lo stesso Calabrese ha assicurato che continuerà ad impegnarsi per cercare di migliorare per quanto possibile all’interno dell’Ospedale di Locri quei servizi che potrebbero più di altri interessare gli ospiti in vacanza.

Oggi con notevole apprezzamento il Corsecom ha preso atto che buona parte di quanto evidenziato negli incontri è state programmato e deliberato; alcune iniziative sono in fase di attuazione dei lavori, e qualche altra sta per superare qualche ostacolo burocratico e quindi avviarla..

A questo punto Il Corsecom al fine di essere sicuro di quanto fin qui evidenziato sia realizzato ritiene opportuno soffermarsi su due problematiche importanti impegnandosi di seguire giorno per giorno tutto il resto e man mano che quanto programmato si concretizzi darne immediate informazioni dettagliate ai cittadini.

Il primo aspetto concreto che da anni si aspettava è il ripristino della strada interrotta Locri/Gerace.

Contattato direttamente l’Avv. Domenico Mantegna delegato tra l’altro ai Lavori Pubblici precisa: <<dopo che è stato concluso l’appalto del tratto interrotto Mercoledi 16 u.s. sono stati consegnati i lavori alla Ditta che si è aggiudicata l’appalto…quindi tecnicamente già da Lunedì prossimo l’impresa può iniziare i lavori che sono stati appaltati…>>

E’ lungo, dunque, l’elenco degli Interventi sulle numerose strade che dalle marine portano verso l’interno dove in alcune località i lavori sono già stati avviati.

Il Delegato Avv. Mantegna ci tiene a precisare che mai come quest’anno si sono programmati interventi in tutte queste strade che si è certi saranno molto apprezzati dai cttadini.