STAGIONE ESTIVA Gli operatori turistici a confronto con le istituzioni

Quest’ultimo periodo è stato caratterizzato da una intensa attività dei rappresentanti del Centro Studi Corsecom che hanno concluso in questi giorni un giro di incontri

con i rappresentanti dei 42 Comuni della Locride , con gli Assessori della Città Metropolitana ,con i Consiglieri Regionali del territorio e con i rappresentanti

delle numerose organizzazioni sociali culturali economiche che aderiscono al Corsecom . I termini caratterizzanti di questi incontri sono stati quelli di fare rete, rafforzare il Fronte Unico della Locride dove nel rispetto dei ruoli, con serietà e senso di responsabilità nell’osservanza delle regole , si punta a sentirsi orgogliosi di appartenere a quella che deve diventare una grande città chiamata Locride.



I rappresentanti del Centro Studi hanno posto al centro degli incontri diverse problematiche da non considerare “ un libro dei sogni “ ma servizi e opere che si possono affrontare e risolvere nel breve periodo e finalizzate all’imminente stagione turistica che si prevede , malgrado tutto, abbastanza positiva. Tra gli argomenti affrontati la necessità e l’importanza di dedicare sia nelle cittadine della Riviera sia nei suggestivi borghi dell’entroterra grande attenzione al “Decoro Urbano“. Pulizia, cura del verde,organizzazione dei servizi , spazi per bambini e per anziani, sono elementi basilari di un territorio che vuole essere turistico. E’ stata ravvisata, quindi, la necessità di incrementare i collegamenti con Minibus tra le marine e le arie interne e , a questo proposito, sono state lamentate le condizioni del fondo stradale che porta a molti Borghi e le tante erbacce che invadono le carreggiate. E’ stata avvertita la necessità, a questo proposito di chiedere immediati interventi dell’ Anas. Altra necessità immediata quella della pulizia delle spiagge della riviera che devono mostrarsi ordinate , accoglienti e muniti dei necessari servizi. A ciò si aggiunge la necessità di un adeguato funzionamento dei depuratori e della gestione dei rifiuti, problemi questi che occupano un ruolo di primo piano per una stagione balneare.

Considerato che questo è il periodo che normalmente si sceglie la località per andare in vacanza,la Regione Calabria e la Città metropolitana dovrebbero avviare una campagna pubblicitaria a livello nazionale sulle bellezze e sulle attrazioni che caratterizzano la nostra Calabria, così come stanno facendo tante altre Regioni italiane..

Nel corso degli incontri il Presidente del Corsecom, Mario Diano, ha riscontrato piena disponibilità, per gli aspetti di singola competenza, dei due consiglieri delle Città metropolitana Domenico Mantegna e Salvatore Fuda, forti di deleghe molto importanti, che si andranno ad affiancare agli altri due delegati della Locride Rudi Lizzi e Pasquale Ceratti . Gli stessi consiglieri regionali Raffaele Sainato e Giacomo Crino pur nelle complesse realtà esistenti a livello regionale hanno ritenuto che alcune delle problematiche evidenziate negli incontri se si agisce in sintonia e in collaborazione con la città metropolitana e con i sindaci possono essere risolti.

Dal canto loro Caterina Belcastro e Giuseppe Campisi rispettivamente Presidenti dell’Assemblea dei Comuni e del Comitato dei Sindaci si sono sentiti incoraggiati dalla attenzione dimostrata dai rappresentanti istituzionali e hanno evidenziato la necessità di altri incontri periodici per fare il punto della situazione e verificare se vi sono ostacoli per la loro soluzione. Anche Giovanni Calabrese Presidente della Conferenza dei Sindaci, in questo periodo molto impegnato nell’emergenza Covid, ha assicurato il massimo impegno a seguire con costanza le problematiche della Sanita nella Locride pur in una situazione che diventa sempre più complessa. Nella sostanza , anche se il contesto non è ancora incoraggiante, a causa della fascia “arancione” che ancora caratterizza il nostro territorio, il settore turistico con tutto il suo indotto, non può, e non deve, essere fermato dalle attuali restrizioni altrimenti c’è il rischio di disastrose situazioni con processi irreversibili, e su questa linea si è avvertita la necessità di una un’ attività operativa determinata e sinergica con Federalberghi (presieduta a livello provinciale da Maurizio Baggetta che è anche Presidente della Jonica Holidays) e gli altri operatori del settore .

L’ approfondita valutazione della situazione , ha dato la conferma che è urgente e indispensabile unire le forze con le istituzioni ai diversi livelli e operare senza campanilismo, senza protagonismo bandendo anche le appartenenze politiche, soprattutto in questo periodo preelettorale . L’obiettivo finale è di rendere piacevole, accogliente e organizzato il territorio della Locride, in particolare nel periodo della imminente stagione turistica//balneare fissata dal 1 Giugno al 30 Settembre. Un obiettivo – precisa il Centro studi del Corsecom – che si potrà raggiungere soltanto con unità e sinergia di tutte le parti in causa.

