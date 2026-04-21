I ragazzi di coach Manu Gallo vincono di misura 76-78 in un match molto combattuto. Gamian instancabile, con un Vincenzo Perrone incontenibile (31 punti). Tra i Lupi bella prova del collettivo, top scorer Pietro guido (22 punti)

R. & P.

La Pirossigeno esce con due punti anche dalla sfida contro la Gamian Belvedere. Con tre defezioni importanti come Giampà, Madrigrano e Montemurro, i ragazzi di coach Manu Gallo sono riusciti non senza difficoltà a portarla a casa. Inizio complicato, poi sempre punto a punto. Tanti minuti per i ragazzi più giovani. Solito zampino dei senior. E adesso una settimana di pausa e si inizierà coi playoff.

La cronaca della partita

Partenza a canestri bianchi. Errori da una parte e dall’altra. La sblocca Belvedere al terzo minuto, 2-0. E fase ancora di studio delle due squadre che nonostante l’agonismo e la grinta non riescono a buttarla dentro. Errori clamorosi sotto canestro dei rossoblù, sviluppo di gioco e giro palla ok, ma il tiro proprio non va! A 5.42, timeout di Manu Gallo che catechizza a dovere i suoi.

Si sbloccano i Lupi, Lappano fa 1 su 2 dalla lunetta e mette a segno il primo punto, 6-1 a 4.49 dalla prima sirena. Ruba palla Bassilekin e fa coast to coast per l’8-1. Prova a riprendere quota la squadra ospite, minibreak di 4-0 con una tripla di Guzzo e un punto dalla lunetta di Russo, ed è 8-5.

Con il primo timeout anche dalla panchina di casa. Schiacciato di Pietro Guido per il sorpasso Pirossigeno, 8-9 a 1.13 dal termine del primo quarto. Torna avanti la Gamian e arriva la prima sirena: 10-9. Punteggio bassissimo. Secondo quarto con Ginefra che rimane in panca, a portare palla ci pensano Nicco Guzzo e Andrea Carravetta.

Prova a prendere il largo la Pirossigeno, gioco veloce e finalmente più precisione al tiro, 12-17 al terzo minuto e coach Andrea Perrone chiama timeout. Approccio completamente diverso dei Lupi che stanno giocando meno contratti. Entra anche il giovane Francesco Lonetti, all’ottavo minuto vede ancora avanti i rossoblù, 24-29. Doppia tripla di capitan Ginefra, ma Belvedere rimane lì, 31-35, a 59 secondi dall’intervallo. Termina 33-35, finalmente stiamo assistendo a una bella partita. Parte forte la squadra di casa, ma i Lupi tengono botta, 40-43 a 6.49 dal termine del terzo quarto. Coach Perrone chiama timeout.

Le due squadre sono lì, appaiate, 52-54 all’ottavo minuto. Si chiude il terzo quarto con il Palasport di Belvedere che esplode di tifo sul pareggio di Bassilekin, 58-58. Quarto minuto, ancora parità, 64-64. Si procede punto a punto. Metà quarta frazione, mette la testa avanti Belvedere, 66-64, palla in mano a Cosenza che si prende un minuto di pausa per riordinare le idee.

Che canestri sta facendo Vincenzo Perrone, da posizioni impossibili, il bomber di Belvedere è imprendibile. Risponde JJ Diatta, due canestri da sotto che riportano avanti Cosenza, 72-74 quando manca 1.32 alla sirena finale. Coach Andrea Perrone chiama timeout.

Assist di Simone Ginefra, Russo da sotto piazza un ottimo canestro e porta Cosenza al più 4, 72-76, quando mancano 22 secondi al termine del match. La vince Cosenza, 76-78.

Adesso tocca giocare i playoff

Adesso ci sarà una settimana di pausa, così da permettere la fine del Girone Verde, poi inizieranno le gare a eliminazione diretta: i quarti di finale.

La Pirossigeno Cosenza Basket affronterà la terza classificata del Girone Verde ovvero la Sideco Basketball Lamezia.

Primo match al PalaPirossigeno, nel weekend dell’1 maggio, seconda gara in trasferta tra 6 e 7 maggio, eventuale bella in casa nel fine settimana dell’8 maggio.

Vi terremo informati non appena saranno comunicate le date ufficiali.

Tabellini:

Gamian Belvedere: Bellino 4, Galiano, Benuzzi 15, Falanga 1, Perrone P. 10, Germano 2, Martorello 4, Nigro, Perrone V. (k) 31, Velaj, Marino 2, Bassilekin 7.

Coach: Andrea Perrone.

Pirossigeno Cosenza Basket: Guzzo 3, Milosavljevic 14, Russo 13, Ginefra (k) 11, Carravetta 5, Guido 22, Meduri, Lonetti, Diatta 5, Lappano 5.

Coach: Manu Gallo.

Arbitri: Giorgio Logiudice di Villa San Giovanni e Francesco Alampi di Reggio Calabria.

Niccolò Guzzo: «Vittoria al cardiopalma a Belvedere, i giovani crescono. Ora testa ai playoff»

Il senior rossoblù commenta il successo sofferto in trasferta contro la Gamian: «Potevamo fare meno errori, ma abbiamo portato a casa anche questa. I ragazzi del vivaio, chiamati a giocare più minuti del solito, se la sono cavata bene»

Una vittoria al cardiopalma, quella che la Pirossigeno Cosenza Basket ha strappato sul campo della Gamian Belvedere. Al termine del match, valido per l’ultimo turno della fase a orologio, Niccolò Guzzo ha analizzato la prestazione dei Lupi, elogiando in particolare i giovani del vivaio, chiamati a un ruolo da protagonisti a causa delle numerose assenze. «Come al solito dovevamo dare il nostro meglio, perché il campionato non è finito – ha spiegato Guzzo –. Anche se questa partita per noi non cambiava molto in classifica, dobbiamo sempre rimanere sul pezzo e pensare a quelle che saranno le partite dei playoff».

L’esterno rossoblù ha sottolineato le difficoltà incontrate sul campo di Belvedere: «È stata una bella partita, combattuta. Potevamo sicuramente fare meno errori, ma alla fine abbiamo portato a casa anche questa e va bene così. Oggi è stata una giornata importante dove abbiamo visto impegnati molti più minuti del solito i ragazzi del nostro vivaio, che se la sono cavata bene – ha aggiunto – perché Belvedere, specialmente nel suo campo, è sempre molto ostico da affrontare».

Guzzo ha poi voluto rivolgere un pensiero ai giovani compagni di squadra, protagonisti di una stagione di crescita costante: «Sono molto contento per i miei compagni di squadra, perché nell’annata si sono visti crescere e continuano a crescere. Spero per loro che continueranno ad allenarsi e a impegnarsi come stanno facendo quest’anno, perché i risultati, pian piano, arrivano».

JJ Diatta: «A Belvedere siamo stati freddi nei momenti decisivi. Ai playoff pronti a giocarci le nostre chance»

Il giovane rossoblù, decisivo sotto le plance nel finale, parla della vittoria sofferta contro la Gamian: «Partita complicata, ma abbiamo retto con la testa giusta nonostante le assenze e i tanti giovani in campo. Ora una settimana per preparare al meglio i quarti contro la Sideco Lamezia»

Una vittoria sofferta, costruita nei momenti che contano. La Pirossigeno Cosenza Basket supera la Gamian Belvedere in una gara piena di insidie, e tra i protagonisti della serata c’è JJ Diatta, autore di due tiri decisivi nel finale che hanno spento la rimonta dei padroni di casa e l’entusiasmo del pubblico locale. «Sì, era un momento complicato di una partita complicata, che ci siamo trascinati fino alla fine – racconta Diatta –. Purtroppo però siamo riusciti a rimanere freddi e concludere nel migliore dei modi». L’ala rossoblù sottolinea il valore della prova corale, resa ancor più difficile dalle numerose assenze che hanno costretto coach Gallo a schierare diversi giovani del vivaio: «Abbiamo avuto qualche assenza che ci ha reso la vita più complicata in questa partita – ammette –. Però siamo stati tutti bravissimi, siamo scesi in campo con la testa giusta e abbiamo dato tutti il massimo impegno, nonostante la differenza di età». Un plauso, dunque, ai ragazzi del settore giovanile, chiamati a rispondere presente in un momento delicato della gara e del campionato.

Ora, per i Lupi, una settimana di pausa prima dell’inizio della post-season. Ai quarti di finale, la Pirossigeno affronterà la Sideco Lamezia, e Diatta guarda già con fiducia all’appuntamento: «Di sicuro ci prepareremo nel migliore dei modi – conclude –. Sappiamo che adesso inizia la fase più importante e più difficile del campionato, ma sappiamo che abbiamo tutte le capacità per giocarci con tutti».