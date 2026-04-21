R. & P.

La FIPAV Reggio Calabria del presidente Mimmo Panuccio esprime le più vive e sentite congratulazioni alla Domotek per lo straordinario traguardo raggiunto con la conquista della Supercoppa Italiana, che segue il prestigioso successo in Coppa Italia contro la corazzata Conad Reggio Emilia. Un risultato che sa di storia e che premia non solo il valore tecnico della squadra, ma soprattutto il carattere, la determinazione e la capacità di non arrendersi mai, qualità emerse con forza lungo tutto il percorso. La Domotek ha saputo rappresentare con orgoglio il nostro territorio, portando in alto il nome di Reggio Calabria nel panorama nazionale. Questi successi sono motivo di grande soddisfazione per tutto il movimento pallavolistico e rappresentano un esempio virtuoso per le giovani generazioni che si avvicinano a questo sport. Alla società, allo staff tecnico e a tutti gli atleti vanno i complimenti della FIPAV Reggio Calabria, con l’augurio che questo sia solo un ulteriore passo verso nuovi e ancora più importanti traguardi.