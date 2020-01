SPORT Derby Sensation Profumerie Gioiosa Vs Olio Santa Chiara Fazzolari: finisce 3 a 0

R. & P.

Giro di boa per la Sensation Profumerie Gioiosa che, nel campionato regionale di serie C femminile, resta sempre imbattuta con all’attivo 42 punti.

Il derby della Jonica tra la capolista Sensation Profumerie Gioiosa e Olio Santa Chiara Fazzolari finisce con il secco risultato di 3 a 0.

Bella partita, a tratti molto combattuta ed emozionante da entrambe le squadre che hanno fatto vedere colpi di estrema bravura sul piano tecno-tattico.

Nel primo set, le atlete Gioiosane non concedono nulla alla squadra ospite guidata dal mister Di Garbo, ed in quindici minuti chiudono il parziale col punteggio di 25-10.

Il secondo set, la squadra di Marina di Gioiosa Jonica ci crede e punto a punto totalizza il 22-24, ma la reazione finale delle ragazze del mister Puntillo è spettacolare ed il parziale si chiude con il risultato di 26-24 con annullamento di 4 set boal.

Nel terzo ed ultimo set, la SENSATION PROFUMERIE GIOIOSA si adegua al gioco delle avversarie, un po’ sotto tono, ma riesce agevolmente a chiudere il set con il risultato di 25-20.

La società AD POLISPORTIVA 1990 è convinta che il cammino per la fine del campionato è ancora lungo e lo spauracchio del Play Off obbliga la Sensation Profumerie Gioiosa a stare con i piedi per terra, disputando ogni gara come se fosse la finale dei Play Off.

Prossima partita sarà giocata in trasferta, nel fine settimana, presso la Palestra Casalinuovo di Catanzaro, contro la squadra della Mastria Stella Azzurra.

