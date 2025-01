R. & P.

LOCRI – Arriva un bel trittico di partite interessanti ed entusiasmanti per la società di calcio femminile di Locri Athena Nike, allerte meteo permettendo, si inizia domani, infatti questo pomeriggio dove l’under 15 sarà impegnata presso l’Oratorio di Locri per la gara con il Rosarno valida per il campionato PGS under15. Domani allo stadio comunale G.R. Macrì di Locri inizia il campionato di calcio FIGC di Eccellenza femminile, ed a Locri arriva l’esperta squadra del Rende del presidente Marrello che gestisce anche la squadra maschile sempre in eccellenza.

La nostra prima squadra guidata da mister Carlo Alia si cimenterà per la prima volta di un campionato di impatto regionale contro atlete di grande valore ed esperte, sarà un bel test per le ragazze amaranto affrontando il match con entusiasmo e serenità.Lunedi poi ci sarà il recupero della gara under15 del campionato PGS di calcio a5 ad Ardore con l’Academy che non si è potuta disputare lunedi scorso.

Un bel turbinio di partire e di divertimento che alle nostre ragazze faranno fare tanta esperienza facendo crescere il gruppo e sarà utile per il proprio cammino.