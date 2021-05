Solennità di Pentecoste, oggi si celebra la Giornata Pro-Seminario

R & P

In occasione della Solennità di Pentecoste, come ogni anno, in tutte le parrocchie della Diocesi di Locri-Gerace, si celebrerà la Giornata pro-Seminario indetta dal Vescovo, S. E. monsignor Francesco Oliva. La Comunità diocesana è chiamata a pregare per le vocazioni sacerdotali, nonché a sostenere il Seminario “San Luigi” di Locri: luogo di incontro non solo per sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e seminaristi, ma per chiunque voglia (gruppi e associazioni laicali) anche per un istante, trovare ristoro e ospitalità. In preparazione a tale giornata, l’équipe del Seminario Diocesano, in collaborazione con il Pontificio Seminario Teologico Regionale “S. Pio X” di Catanzaro, ha organizzato alcuni weekend, nelle tre vicarie, per far conoscere non soltanto il Seminario in quanto struttura, ma le persone che, insieme, formano e animano la comunità che vi opera al suo interno.

I weekend si sono svolti attraverso incontri-dialoghi con e tra i giovani, e le giornate sono state concluse con la Celebrazione Eucaristica nelle Comunità accoglienti.

L’équipe del Seminario vescovile invita tutti i fedeli a “continuare a pregare per le vocazioni sacerdotali e religiose, affinché il Signore possa, ancora oggi, mandare operai nella sua messe. Con gioia nel cuore prepariamoci a vivere la rinnovata effusione dello Spirito il giorno di Pentecoste”. La Veglia di Pentecoste sarà celebrata presso la Parrocchia “S. Nicola di Bari” in Marina di Gioiosa questa sera a partire dalle ore 20,00 e sarà presieduta da S.E. il Vescovo.

22 maggio 2021

L’Ufficio stampa