SOCIALISMO XXI Partecipata assemblea a Marina di Gioiosa

ASSEMBLEA A MARINA DI GIOIOSA JONICA DI SOCIALISMO VENTUNESIMO SECOLO

L’UNITÀ SOCIALISTA È POSSIBILE.

SUPERARE LA DIASPORA UN IMPEGNO.

Nella sala del consiglio comunale di Marina di Gioiosa Jonica si è svolta,alla presenza del presidente dell’associazione nazionale Socialismo Ventunesimo Secolo Luigi Ferro, un’assemblea tra dirigenti e simpatizzanti della Locride.

Oggetto del confronto la possibilità di riunire sotto uno stesso tetto i socialisti italiani e superare una volta per tutte la diaspora.

Proprio il presidente Luigi Ferro, che era accompagnato dal componente dell’ufficio di presidenza nazionale, Vincenzo Lore’, ha ribadito che l’impegno di Socialismo XXI è quello di lavorare, intanto, ad un tavolo di concertazione, al quale partecipino tutte le forze socialiste.

Anche quelle provenienti da esperienze diverse, ad esempio l’ambientalismo e altri settori.

Il primo obiettivo è quello di costruire un soggetto, che sia forte, unitario e identitario.

Una linea condivisa e sostenuta dal mondo socialista, come sostiene il presidente regionale Calabria di Socialismo XXI, Santoro Romeo. Romeo ha ribadito che da un anno si sta lavorando per ottenere risultati in questo senso, favoriti dall’esistenza di un grande ideale socialista, che non si è estinto.

Anche Romeo ha evidenziato la necessità di attivare veri e propri tavoli di concertazione. Il metodo è conversare con tutte le forze disponibili, fatta salva la loro autonomia,principio che non può essere non rispettato.

L’ambizione è far nascere un nuovo partito politico in tutt’Italia, non dimenticando la Calabria e la Locride, a detta di Romeo, “un tempo la zona più socialista d’Italia”.

Quella di Marina di Gioiosa Jonica non è stata, fanno sapere dal gruppo dirigente una rimpatriata, ma un inizio di attività dialogante e di confronto, quindi di analisi.

Quell’analisi alla quale non si è sottratto Geppo Femia(nella foto) , sindaco di Marina, che ha ospitato l’incontro.

Secondo il primo cittadino di Marina la diaspora va assolutamente superata.

Femia si dice sicuro che, se si riuscisse a riunire intanto i socialisti ad un unico tavolo, gli stessi potranno in prospettiva diventare guida, perché sarebbero capaci di indirizzare la nuova umanità, essendo quello attuale un momento di svolta epocale, verso la solidarietà e l’uguaglianza di tutti i poveri.

SOCIALISMO XXI

MARINA DI GIOIOSA JONICA

25 OTTOBRE 2021