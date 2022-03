SIDERNO Torna il calcio femminile con la “Polisportiva Siderno”

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Torna il calcio femminile a Siderno, assente dalla fine della gloriosa “Juve Siderno” presieduta da Francesco Ruso, che tra gli anni ’80 e ’90 portò la cittadina ionica nella massima serie.

Ora, si riparte. Su iniziativa di alcune giovani sportive cittadine, infatti, è stata costituita l’Asd “Polisportiva Siderno”, come comunicato su facebook dalla fondatrice Maria Giovanna Benzone, alle quale si affiancano la sorella Martina , Chiara Badia e Ludovica Reale.

Un progetto che ha incontrato subito il pieno sostegno del consigliere comunale con delega allo Sport Davide Lurasco e dell’imprenditore e calciatore Anthony Commisso e che, rispetto all’idea iniziale che era quella di costituire una semplice associazione dilettantistica, ora evolve in polisportiva, col chiaro intento di coinvolgere tutta la comunità sidernese, favorendo l’eventuale ingresso, in futuro, di altre attività sportive che al momento non hanno trovato un momento di aggregazione.

Dunque, si ricomincia col calcio femminile, lasciando a eventuali sviluppi futuri la possibilità di allargare ad altre realtà.

Con l’occasione è stato presentato lo stemma della squadra, con la parte superiore a strisce verticali bianche e azzurre, colori che hanno sempre rappresentato Siderno nel mondo dello sport, mentre nella parte bassa le strisce si colorano di rosa, a sottolineare la connotazione di calcio femminile.

Tra i ringraziamenti tributati da Maria Giovanna Benzone, quelli alla giovane sportiva Linda Ferreri e a tutti i cittadini e commercianti che hanno voluto offrire il proprio contributo alla causa.