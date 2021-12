Siderno riparte in sicurezza

R.& P.

La crescita dei casi Covid, richiede prudenza. Dopo avere partecipato ad una riunione in Prefettura ed ascoltato le raccomandazioni del Governo, abbiamo ritenuto di eliminare dal palinsesto alcuni eventi che avrebbero potuto formare assembramenti.

Il nostro obiettivo è tutelare la salute di tutti e consentire gli spettacolinel rispetto delle norme. Pertanto, alle manifestazioni previste per le festività natalizie, potrà partecipare solo chi è in possesso del green pass o super green pass, con i normali dispositivi di sicurezza in base al contingentamento all’accesso previsto per ogni singolo evento.

Il mancato rispetto di queste regole o il realizzarsi di assembramenti determinerà purtroppo la cessazione della manifestazione in corso.

Saranno, in ogni caso, effettuati rigidi controlli da parte dei vigili urbani e di personale autorizzato.

Si confida nel buon senso civico dei cittadini e degli ospiti che vorranno partecipare.