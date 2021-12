FRATELLI D’ITALIA Vitale è il nuovo commissario del circolo di Siderno

Egr. Direttore,

comunichiamo con piacere l’avvenuta nomina a Commissario del nostro Circolo “Tradizione e Innovazione “ di Siderno del Sig. Michelangelo Vitale.

La nomina, fatta dal Commissario Provinciale Dott. Denis Nesci, interviene dopo un periodo di reggenza da parte di quest’ultimo a seguito delle dimissioni del precedente Commissario, Avv. Ida Giuseppina De Beris ed è maturata dopo una serie di colloqui informativi e conoscitivi intercorsi fra il Commissario Nesci ed i locali rappresentanti di partito.

In Vitale si sono ravvisate tutte le qualità necessarie per dare nuovo impulso alla vita della sezione sidernese del partito, considerato che lo stesso ha alla sue spalle una lunga e ultra decennale esperienza politica come responsabile di Forza Italia e della Lega.

La forte convinzione che ad oggi i suoi ideali politici trovano migliore rappresentazione ed espressione in Fratelli d’Italia lo ha portato ad accettare subito l’incarico che gli è stato proposto con intenti fortemente propositivi ed espansivi.

Contiamo tutti che questa nuova autorevole figura rappresenti linfa vitale per un partito in forte crescita come il nostro, che sempre più vuole radicarsi sul territorio con la convinzione di poter rappresentare al meglio gli interessi della popolazione.

Fratelli d’Italia

Circolo Tradizione e Innovazione

Siderno