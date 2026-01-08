R. & P. nota dell’ Associazione “Pajsi meu ti vogghiu beni” Claudio figliomeni

SIDERNO – La quinta edizione della casa di Babbo Natale si è ormai conclusa. Anche quest’anno l’afflusso dei visitatori è stato notevole, così come è stato molto alto l’indice di gradimento e di apprezzamento dell’evento diventato tradizionale per la città di Siderno.

La Casa di Babbo Natale è nata nel 2020 da un’idea del Sindaco Mariateresa Fragomeni che ha suggerito all’Associazione “Pajsi meu ti vogghju beni” la sua realizzazione nello storico palazzo De Moja. La prima edizione, appunto quella del 2020, nata in piena pandemia, ha avuto per scopo principale: ridare gioia e speranza soprattutto ai bambini che, loro malgrado e senza consapevolezza critica per via dell’età, stavano conducendo una esistenza piena di restrizioni e limitazioni per loro incomprensibili, cominciando dalla famigerata ” mascherina”…

Con il susseguirsi delle altre edizioni, insieme ai miei associati, ho potuto notare che la Casa del vecchietto dalla lunga barba bianca è diventato un appuntamento atteso e gradito per bambini e adulti di tutto il comprensorio e anche di fuori provincia, pertanto, a nostro modesto parere, la realizzazione di questo evento, va potenziata e coadiuvata sempre di più da parte del Comune e da parte delle attività commerciali private, che mostrano sensibilità e amore verso il nostro territorio, in ragione della qualità, della serietà e delle finalità del nostro progetto, che si inquadra all’interno di un’attenzione più ampia della mia Associazione nei confronti del territorio comunale con particolare riguardo alla riqualificazione di spazi verdi e alla valorizzazione di scorci pittoreschi spesso sconosciuti agli stessi sidernesi.

Il nostro ringraziamento va anzitutto all’Amministrazione Comunale, presieduta della dinamica e attenta Mariateresa Fragomeni, che ci sostiene sempre.Si ringrazia la regione Calabria, POC programma azione coesione complementare, Calabria meravigliosa e PAC piano azione coesione. Grazie a tutti gli Sponsor, che con la loro abituale generosità ci hanno supportato, ringrazio l’associazione Hakuna Matata per aver tenuta allegra e vivace la dimora , il maestro pasticcere Graziano Ridenti per i laboratori di pasticceria , Infine ringrazio tutti i miei Associati, che con grande spirito di dedizione e abnegazione hanno realizzato questa splendida edizione della Casa di Babbo Natale tra mille difficoltà ma sempre carichi di motivazione e di entusiasmo. Appuntamento alla prossima edizione!Il pres.