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SIDERNO – La festa al Rione Sbarra si svolgerà dal 18 al 20 agosto. Anche quest’anno Siderno, forte della sua settima bandiera Blu, organizza l’evento oramai entrato nella tradizione dell’estate sidernese “Immersi nel Blu-Festival del Mare”.

Il festival giunto alla V° edizione è organizzato dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, con l’input dell’assessorato al Turismo che fa capo al vicesindaco Salvatore Pellegrino, in collaborazione con l’associazione BluSbarre presieduta da Ercole Macrì e con la direzione artistica di Ivana Galluzzo.

La tre giorni, che sarà cofinanziata dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma Operativo Complementare 2014-2020, rientra tra gli interventi per la valorizzazione delle località turistico-balneari con riconoscimento di “Bandiera Blu” per incrementare l’attrattività turistica della Destinazione Calabria e prevederà, come sempre, momenti di approfondimento sulla tutela dell’ambiente e della natura e sulla valorizzazione della risorsa mare, in tutti i suoi molteplici aspetti.

Per la prima volta il Festival che si svolgeva tradizionalmente nell’ultimo fine settimana di luglio si sposterà dopo Ferragosto per renderlo sempre più avvincente per i numerosi ospiti della stagione estiva. Si svolgerà infatti dal 18 al 20 agosto nel Quartiere Sbarre per l’occasione animato da mille appuntamenti artistici e ravvivato da mostre artigianali e giochi di luce architetturali sulle facciate delle case.Tanti estrosi allestimenti renderanno unica la location, rinnovando una ricetta che vuole coniugare l’accoglienza turistica con la riscoperta delle tradizioni marinare artigianali ma anche culinarie.

Il programma, in fase di piena implementazione, vedrà l’avvio il 18 agosto con il consueto taglio della torta inaugurale, quindi feste e contest tematici, gare di pesca, pièce teatrali e tavole rotonde per parlare di Blue economy e accessibilità delle coste. Tante le sorprese che renderanno ancora più succulenta l’attesa dell’evento che da cinque anni rende omaggio all’azzurro del nostro mare e alla laboriosità delle Associazioni e dei cittadini dell’area marina di Siderno.