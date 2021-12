SIDERNO E LOCRI Le feste di Natale nelle piazze “gemelle”

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Piazza Portosalvo vs. piazza dei Martiri. Il mese di dicembre offrirà tante nuove opportunità per residenti e visitatori che vorranno trascorrere qualche ora di svago tra Siderno e Locri con le piazze dei due centri più popolosi pronte coi loro due contenitori principali a offrire momenti di intrattenimento, cultura e spettacolo.

LOCRI – Si comincia l’8 dicembre quando in piazza dei Martiri tornerà il villaggio natalizio “Locri on ice” all’interno della tensostruttura realizzata a fine ottobre e che ha ospitato la manifestazione “Magna Locride” del Gal “Terre Locridee”. Durerà fino al 6 gennaio e offrirà pattinaggio sul ghiaccio, villaggio commerciale, mercatini artigianali, musica, eventi, spettacoli, enogastronomia e attività con finalità sociali. Sarà, insomma, un grande incubatore di arte, artigianato, enogastronomia, musica per tutte le fasce d’età e gusti “come una vetrina sempre aggiornata sulle peculiarità de territorio comunale di Locri e della provincia di Reggio Calabria” che potrà contare anche su “Locri on ice baby” con la presenza di numerose famiglie con bambini, nel quale vengono dedicati percorsi di aggregazione e valorizzazione delle arti. Culminerà (oltre che col Veglione di Capodanno) con “Un giocattolo per tutti”, l’iniziativa rivolta ai bambini delle famiglie bisognose e lo scambio delle scatole di Natale e del baule della gentilezza.

Una manifestazione rodata e assai partecipata, insomma, per la quale anche quest’anno l’amministrazione ha predisposto un quadro economico dettagliato di spesa, quantificata in 50.000 euro, con contestuale richiesta di un contributo pari a 30.000 euro alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell’ambito dell’avviso pubblico per la concessione di contributi economici per la presentazione di progetti finalizzati alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Una misura apparentemente fuori target (visto che ha per oggetto l’acquisizione di attività con una forte ricaduta per la salvaguardia delle peculiarità del territorio negli ambiti delle tradizioni ed espressioni orali, arti dello spettacolo, pratiche sociali, riti e feste, conoscenza di pratiche concernenti la natura e l’universo, l’artigianato tradizionale, le pratiche agricoli tradizionali e le altre attività tipiche e proprie del territorio di riferimento) ma che già in passato è stata la principale fonte di cofinanziamento. Se il 60% delle spese saranno a carico della Città Metropolitana, il Comune cofinanzierà il 20% delle spese (10.000 euro) mentre per i restanti 10.000 euro il quadro economico prevede una raccolta fondi. La scheda economico-finanziaria consta di 18.000 euro per le spese di attrezzature e strutture, altrettanti per le attività, 8.000 per le risorse umane e 6.000 per il materiale di comunicazione.

SIDERNO – Partirà il 18 dicembre e durerà fino al 6 gennaio “Winterland”, la manifestazione natalizia “gemella” che avrà luogo in piazza Portosalvo a Siderno all’interno di una tensostruttura da 6-700 metri quadri. Organizzata in tempo da record con la regia del consigliere delegato agli eventi Davide Lurasco, “Winterland” è frutto di un lavoro coordinato di Consulta Comunale Giovanile, Pro Loco, Consulta Cittadina e Associazione Imprenditori e Commercianti Sidernesi. Anche qui è prevista una pista di ghiaccio per il pattinaggio e numerose iniziative culturali e d’intrattenimento, oltre che un’area “food & drink”. Tra gli eventi in programma, la Notte Bianca, il banco solidale della Protezione Civile e la tombolata di beneficenza, la shopping night, l’Aperisfilando (enogastronomia, moda e beneficenza), casting cinematografici gratuiti, concerto di Natale, saggio di danza, cineforum, gara, dimostrazione e corsi gratuiti dei barman, promozione e presentazione di libri, attività e percorsi ludici coi bambini e ludoteca pomeridiana giornaliera gratuita.

Trattandosi di una manifestazione organizzata in tempi rapidissimi, non è stato ancora reso noto il quadro economico. L’amministrazione comunale, infatti, ha concesso l’occupazione gratuita del suolo e il patrocinio di tutta la manifestazione demandando ai singoli settori le attività gestionali quali sicurezza, energia elettrica e logistica, service audio-video, bagni chimici e, naturalmente, la copertura finanziaria. Il dato positivo è che c’è tanta voglia di fare. E che la proposta è partita dal robusto e attivissimo tessuto associativo cittadino. Naturalmente, vale anche per il borgo antico di Siderno Superiore, che nelle date del 20, 21 e 22 dicembre riporterà al centro dell’attenzione lo storico e incantevole Palazzo de Mojà, che ospiterà la “Casa di Babbo Natale” dalle 18 alle 22. Vi si accederà con un percorso itinerante che partirà dal parcheggio di San Sebastiano e proseguirà per via San Nicola e Piazza San Nicola. Il tutto sarà allestito e addobbato con alberi di Natale e luci a tema. Anche qui l’iniziativa parte dal mondo delle associazioni. In particolare da “Pajisi meu ti vogghiu beni” presieduta da Claudio Figliomeni, da sempre in prima linea nella tutela e valorizzazione del borgo antico. Il Comune, che patrocinerà l’evento, erogherà un contributo di 1.500 euro, sul totale dei 4000 occorrenti.