CAMPIONATO AMATORI Quattro squadre a punteggio pieno

CAMPIONATO AMATORI DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LOCRI F.I.G.C. – L.N.D.

RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA SECONDA GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA

AMATORI AFRICO – AMATORI MAMMOLA 0-1 (sosp.)

AMATORI FRIENDS BOVALINO – AMATORI REAL BIANCO 3-3

AMATORI GROTTERIA – AMATORI STIGNANO 3-4

AMATORI CALCIO LOCRI – ZALEUCO LOCRI 5-2

AZZURRA AMATORI – VAVALACI SIDERNO 0-3

INTER CLUB LOCRI – MONASTERACE AMATORI 2-3

LA MARIANNA CINQUEFRONDI – AMATORI BENESTARE 4-1

CLASSIFICA DOPO LA SECONDA GIORNATA:

AMATORI LOCRI, AMATORI STIGNANO, MONASTERACE AMATORI, VAVALACI SIDERNO Punti 6

AMATORI BENESTARE, AZZURRA AMATORI, ZALEUCO LOCRI, AMATORI MAMMOLA, LA MARIANNA CINQUEFRONDI Punti 3

AMATORI FRIENDS BOVALINO, AMATORI REAL BIANCO Punti 1

AMATORI AFRICO, INTER CLUB LOCRI, AMATORI GROTTERIA Punti 0

Già alla seconda di campionato la classifica sembra assumere una chiara fisionomia. Sono quattro le squadre a punteggio pieno, con tre punti di distacco sul gruppetto delle seconde. La giornata si è aperta col primo pareggio stagionale nel derby tra Bianco (goal di Cotroneo, Nati e Pizzati) e Bovalino (a segno Pipicelli, Pedrini e Germano) mentre l’arbitro di Africo-Mammola ha sospeso la partita sullo 0-1 dopo un lieve contatto con un giocatore locale. È presumibile, dunque, che verrà assegnata la vittoria a tavolino alla squadra viola. Lo Stignano (Doppietta di Khoris, Scuteri e Campisi) rimane nel gruppo delle prime dopo la vittoria sul campo del Grotteria (doppietta di Matteo Martello e goal di Madkour), idem per il Locri (doppietta di Logozzo, Audino, Palumbo e Bartolo G.) che rifila una manita ai compaesani dello Zaleuco dopo che gli ospiti erano passati in vantaggio con una doppietta di Ierinò; per il Monasterace (Coniglio S., Coniglio G., Speziale) che vince in casa dell’Inter Club di Locri, a segno con Gullì e Bruzzaniti; e i Vavalaci Siderno, che espugnano il campo dell’Azzurra con una doppietta del sempreverde Cristian Oppedisano e un goal di Bruno Panetta. Primi punti per La Marianna Cinquefrondi (Ferraro C., Gallo, Mileto M., El Assiri) che rifila un secco poker al Benestare a cui non basta il goal di Tiano.

Il prossimo turno si giocherà l’11 e il 12 dicembre col seguente calendario:

AMATORI BENESTARE – MONASTERACE

AMATORI GROTTERIA – INTER CLUB

AMATORI MAMMOLA – LA MARIANNA CINQUEFRONDI

AMATORI REAL BIANCO – AMATORI CALCIO LOCRI

AMATORI STIGNANO – AZZURRA AMATORI

VAVALACI SIDERNO – AMATORI FRIENDS BOVALINO

ZALEUCO LOCRI – AMATORI AFRICO