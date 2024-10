R. & P.

Un coinvolgimento totale che ha portato in piazza centinaia di persone che per lunghe dodici ore hanno partecipato alla maratona del benessere con il “Padel in rosa”, manifestazione sportiva giunta alla sua terza edizione.

L’evento, organizzato dall’associazione “Angela Serra – sezione Locride” con “Le amiche in rosa”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Fontana, e la fattiva collaborazione dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Locri, guidato da Domenica Bumbaca, ha registrato numerose presenze di cittadini, associazioni sportive e di animazione, con l’obiettivo di stare insieme e promuovere uno stile di vita salutare, il tutto sostenendo il progetto N.O.L.E. per la riqualificazione del reparto oncologia dell’Ospedale civile di Locri, promosso dall’”Angela Serra – Sezione Locride”.

Dalle ore 9 di mattina la città è stata in movimento, in diretta con Studio 54 network, per diffondere in maniera capillare il messaggio importante sulla prevenzione proprio in occasione dell’Ottobre in rosa, iniziativa nazionale di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori femminili.

In contemporanea, si sono svolti gli esami mammografici, presso il reparto di Radiologia dell’Ospedale Spoke di Locri, per cui un particolare ringraziamento va alle dottoresse Dayli Ramos e Lucia Pedullà.

Mattinata intensa sul lungomare di Locri, dove per tutto il giorno è stata presente la postazione Avis e per la sicurezza, l’autoambulanza “Sgotto”, oltre al service di T.R.Live.

Ad aprire la giornata, la “colazione del benessere” offerta da bar, pasticcerie ed aziende agricole del territorio, a base di frutti di stagione e prodotti locali.

E proprio all’insegna della prevenzione che abbraccia sani stili di vita, in parallelo si è svolta anche la seconda edizione di “Una melagrana per NOLE” di Mary Pizzata.

Ad arricchire di contenuti e informazioni la giornata sulla sensibilizzazione, focus con interessanti interventi in un talk informativo su “Prevenire il tumore della mammella. Parliamone insieme”, sempre sulle frequenze di Studio 54.

Si sono alternati vari specialisti e relatori, nonché le istituzioni affrontando la tematica da diversi punti di vista.

A parlarne il sindaco Giuseppe Fontana, dottoressassa Lucia Di Furia, direttore generale Asp Reggio Calabria, Gianluigi Scaffidi, direttore generale GOM Reggio Calabria, Paolo Versace, primario Radiologia Locri, Salvatore Costarella, direttore sanitario e direttore della U.O.C. Chirurgia Generale del GOM di Reggio Calabria, Antonino Mafodda, UOC di Oncologia GOM, Fabiola Rizzuto, direttore UOC di Oncologia Ospedale di Locri.

Hanno discusso su “Accesso ai programmi di screening e percorsi per tumore alla mammella nella provincia di Reggio Calabria”, “Brest Unit in Calabria”, “Quanto vale la diagnosi precoce” e “Possibilità di cura presso la UOC di Oncologia dell’Ospedale di Locri”.

Presente Attilio Gennaro, responsabile Associazione “Angela Serra” in Calabria, che ha moderato e concluso l’incontro evidenziando l’impegno dei volontari, e ha parlato del progetto Nole.

Presenza fondamentale per rimarcare l’importanza della prevenzione è stata quella del punto informativo del Centro Unico di Riferimento Aziendale Screening Oncologici del Dipartimento di Prevenzione di Reggio Calabria, diretto dal dott. Sandro Giuffrida, coadiuvato dalla responsabile organizzativa, dottoressa Adriana Romeo.

A Locri, il team composto dal tecnico di laboratorio Chiara Bevacqua e le collaboratrici amministrative Luana Surace e Carmen Surace, attraverso apposito “sportello”, ha distribuito più di 100 kit di auto-prelievo per gli screening per il cancro del colon-retto, per il cancro della cervice, per il cancro della mammella.

Il programma di screening – è stato ribadito – è una delle misure con equità sociale, accessibile a tutti e gratuita, un intervento di sanità pubblica ad elevato livello di organizzazione; è una strategia per individuare precocemente una condizione di rischio consente di offrire un trattamento precoce e di comunicare tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta informata.

L’Asp di Reggio Calabria, che da tempo ha avviato gli screening con esecuzione di test HPV in auto-prelievo, ha voluto essere in piazza a Locri per far conoscere questa opportunità ed informare sempre più.

Tutto il lungomare è stato animato da attività sportive e ricreative: yoga, pilates, fitness, bocce e scacchi, baby dance con le associazioni Ohana, Sonries, Hakuna Matata. Momento emozionante con il giovanissimo talento canoro, Biagio Conti.

A seguire, animazione bimbi con “Il me e i miei amici cavalli” con Centro Equitazione di Campagna “Isola la lepre”, i gonfiabili, il “Trenino rosa”, una grande pesca di beneficenza, il laboratorio sensoriale “Dal grano al biscotto” a cura di Molino Marturano, il laboratorio di ceramica “Modelliamo con il tornio”, a cura di Susanna Campiti.

Una full immersion di attività che fino al tramonto ha intrattenuto con gli spettacoli di Renata Galea School, Evolve Scuola di Danza e Full Dance Calabria.

Al Garden tennis si sono svolte le finali del “Padel in rosa”, dopo un torneo avvincente nei circoli sportivi Maritimo, Oasi e Garden, seguito dalle volontarie Stefania Caracciolo e Gabriella Barreca.

La terza edizione ha visto sul podio: primo posto la coppia Paola Circosta e Pietro Dimasi, Francesca Loffredi e Bruno Romeo medaglia d’argento e terzi classificati Enzo Aversa e Paola Mafrici.

Tra le volontarie, soddisfazione e tante emozioni ricordando anche le amiche Antonietta Palmisani, Viviana Agostino, Isabella Dieni e il dottor Giovanni Condemi.

È stata Sarah Glioti a voler ringraziare i presenti: «Una giornata dedicata all’importanza dell’informazione per la prevenzione, dello sport e della sana alimentazione. Un messaggio che parte dalle nuove generazioni, ma che al tempo stesso trasmette gioia e condivisione, dove tutti siamo stati protagonisti. “Hai sorriso oggi?” è stato lo slogan della terza edizione del Padel in Rosa. Un sì che nasce dagli occhi dei bambini, simbolo di una vita che non si arrende, una vita che rinasce più forte di prima. Un grazie di cuore per il grande supporto e la generosità al Comune di Locri, ai circoli sportivi, alle aziende, agli sponsor, ai volontari e alle volontarie, agli amici e a tutti i cittadini, autentico motore di forza e cambiamento. Insieme si può vincere. È solo unendo le nostre energie che possiamo fare la differenza e costruire un futuro più luminoso».