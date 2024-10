di Questura di Reggio Calabria

ROSARNO – Gli Agenti della Polizia di Stato della Squadra Amministrativa del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, unitamente agli Ispettori Sanitari Tecnici del SIAN di Palmi – ASP Reggio Calabria, hanno espletato un’attività di controllo finalizzata al contrasto delle violazioni in materia ambientale e sicurezza alimentare e del lavoro.

Gli operatori si sono concentrati nel Comune di Rosarno ed hanno accertato in un’attività commerciale la presenza 165 kg di alimenti surgelati e non, di vario genere (vegetali, carne, gelati, dolciumi), in parte scaduti ed in parte privi di tracciabilità, conservati all’interno di un unico banco frigo a disposizione dei clienti. Gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e affidati in custodia alla titolare del market, con l’obbligo di custodirli nelle condizioni in cui si trovano a disposizione dell’autorità amministrativa competente, che provvederà alla distruzione.

Alla titolare sono state altresì irrogate sanzioni amministrative per oltre 1500,00 euro.