AIGA LOCRI Al via il corso per l’esame di avvocato

R. & P.

Il Presidente Avv. Giuseppe Alvaro: “il corso intensivo della Sezione AIGA di Locri da sempre ha come obiettivo quello di accompagnare i futuri Colleghi all’acquisizione del metodo più efficace per il superamento delle prove d’esame di abilitazione attraverso l’allenamento del ragionamento logico-giuridico”

Anche quest’anno inizia il “Corso esame Avvocato” organizzato dalla sezione AIGA di Locri, giunto ormai alla VII edizione, affermandosi come l’appuntamento annuale per la formazione dei giovani praticanti che si accingeranno a sostenere l’esame nel 2022 che continuerà con lo svolgimento delle prove in modalità emergenziale causa Covid-19.

Coloro che vorranno sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato dovranno inviare le domande online dal 1° dicembre 2021 al 7 gennaio 2022 tramite il portale del Ministero della Giustizia, e le prove orali inizieranno dal 21 febbraio 2022 (due prove orali, la prima delle quali sostituisce le tre tradizionali prove scritte).

Cambiano le modalità ma non si ferma il corso AIGA-Locri, infatti anche quest’anno, grazie al contributo di numerosi professionisti, saranno svolti 12 gli incontri/lezioni (due a settimana, con inizio il 22 dicembre 2021) in modalità F.A.D. sulla piattaforma Zoom con l’esercitazione e l’elaborazione di pareri sia di Diritto civile che di Diritto penale. L’obiettivo del corso sarà quello di fornire agli iscritti gli strumenti per affrontare l’analisi e la discussione di una questione pratica e operativa offrendo anche le tecniche e strategie da adottare per sostenere al meglio la prova d’esame.

Il corso è gratuito per i soci AIGA-Locri e € 20,00 per i non soci con iscrizione entro il termine del 20 /12/2021.

Lo scorso anno gli iscritti sono stati circa 70 provenienti da ogni parte d’Italia guadagnando la percentuale di successo pari al 90 %.

Il Presidente AIGA-sez. Locri Avv. Giuseppe Alvaro sottolinea che “il corso intensivo della Sezione AIGA di Locri da sempre ha come obiettivo quello di accompagnare i futuri Colleghi all’acquisizione del metodo più efficace per il superamento delle prove d’esame di abilitazione attraverso l’allenamento del ragionamento logico-giuridico” e sottolinea il pieno impegno che sulla questione esame la sezione AIGA di Locri offre ormai da anni ai propri iscritti e non, consci che la formazione continua e il confronto sono alla base della professione di Avvocato.

Locri, lì 6 dicembre 2021 Il Presidente AIGA Locri