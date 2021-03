SIDERNO Due giorni di eventi di AALB per la Festa della Donna

R. & P.

L’Associazione ALB Amici del libro e della biblioteca di Siderno, in occasione della Festa Internazionale della donna dell’8 marzo, comunica lo svolgersi di un doppio evento on line per i giorni 8/9 marzo 2021.

Lunedi 8 marzo a partire dalle ore 18 in diretta streaming su Facebook, con il patrocinio dell’Università della Calabria e in collaborazione con la Società Filosofica Italiana sez.Un. Calabria, “I Saperi delle donne”, Antonino De Giorgi, socio ALB, dialogherà con Sandra Plastina Docente di Storia della Filosofia presso UNICAL , Presidente SFI Sezione Universitaria Calabrese.

Seconda serata martedi 9 marzo sempre alle ore 18, in collaborazione con FimminaTV e l’Associazione S.IN.A.PSI, “1981-2021: 40 anni di Consultorio Familiare a Siderno. Facciamo il punto.”, Emmida Multari socia ALB dialogherà con Rubens Curia, medico portavoce Comuntà Competente Calabria, Daniela Diano Psicoterapeuta Associazione S.IN.A.PSI, e Raffaella Rinaldis, direttrice di FimminaTV e della sua Casa delle Donne.

Per info albsiderno@gmail.com