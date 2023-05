di Redazione

SIDERNO – A partire dal prossimo martedì 23 maggio il Corpo della Polizia Locale darà il via ad una serie di controlli della velocità per i veicoli che attraverseranno sia il centro urbano come pure i quartieri e le frazioni.

L’avvio della fase di controllo avrà luogo lungo la Via F. Macrì e la Via Caldara, a cui saranno di volta in volta aggiunte nuove arterie, quali la SS106, Strade Provinciali e di collegamento con altri centri urbani.

I controlli verranno effettuati con l’ausilio di un apparecchio “Autovelox” montato su un’auto di servizio, posizionata in maniera visibile, la cui presenza sarà segnalata in anticipo con idonei cartelli.

Il servizio di accertamento sarà svolto sia in modalità dinamica che statica.

L’eventuale infrazione che verrà rilevata, sarà successivamente notificata al domicilio del trasgressore.