SIDERNO Consegnati i locali della segreteria e presidenza della Scuola Media C. Alvaro

R. & P.

Il 3 gennaio 2022, come già preannunciato nei giorni scorsi, è avvenuta la consegna dei locali ove temporaneamente saranno ospitate la segreteria e la presidenza della scuola media ‘C. Alvaro’.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Maria Teresa Floccari, ha provveduto, come da programma, alla consegna dei locali siti in Via F. Macrì, che ospiteranno gli uffici di segreteria e di presidenza dell’IC “Pascoli – Alvaro”, alla vice preside prof.ssa Fernanda Briguori.

Detto temporaneo trasferimento si è reso necessario in quanto l’edificio sarà interessato, a breve, da un profondo intervento di ristrutturazione grazie al finanziamento regionale per €. 4.950.000,00, ottenuto dal Comune di Siderno (con D.D. n. 9206 del 31/07/2019) al tempo in cui l’attuale sindaco, Maria Teresa Fragomeni, era assessore regionale al Bilancio, nell’ambito del Piano Regionale Triennale 2018/20 per l’edilizia scolastica.

Gli uffici rimarranno in Via F. Macrì il tempo necessario affinché vengano espletate tutte le procedure di demolizione e ricostruzione del nuovo Istituto Comprensivo Pascoli – Alvaro.