CAULONIA Cantiere del Suono:primo appuntamento a partire dal 22 gennaio

Ecco che iniziano le attività ricreative, culturali e didattiche per l’attivazione ed il potenziamento di Cantieri della Creatività nell’ambito del progetto CANTIERE DEL SUONO finanziato dalla Regione Calabria.

Il SUONO è patrimonio immateriale e matrice identitaria per Caulonia tanto da essere riconosciuta a livello internazionale come capitale del suono intesa come musica e cultura.

Il suono a Caulonia è storia, tradizione, religione, artigianato, strumento, canzone, luogo, spazio e Caulonia con Cantiere del Suono vuole diventare una EXPERIENCE DESTINATION – DESTINAZIONE TURISTICO/ESPERENZIALE

Le iniziative che verranno proposte nell’ambito del progetto CANTIERE DEL SUONO si articoleranno in CAMPUS e ESECUZIONI PUBBLICHE COLLETTIVE.

I percorsi di studio e formazione di musica ed arte rappresenteranno un modello di rigenerazione urbana e culturale di uno dei Borghi più suggestivi a livello regionale.

Il progetto artistico-musicale di Cantiere del suono è articolato su un calendario di appuntamenti che, nell’arco dei mesi a seguire, a partire dal 22 gennaio 2022, offrirà l’opportunità a tutti, musicisti e non, professionisti, dilettanti o semplici appassionati e curiosi di avvicinarsi alla Musica nelle sue più diverse e articolate forme e stili.

Il progetto si sviluppa con una serie di incontri-laboratorio dedicati alla musica vocale e/o strumentale, ognuno dei quali affidato ad esperti che nell’arco di un fine settimana, avvicinerà tutti coloro che lo desidereranno ad una particolare espressione del suono musicale attraverso la voce e/o gli strumenti cui sarà dedicato ogni singolo laboratorio.

Ai partecipanti verrà offerta l’opportunità di costruire e affinare – come in un vero cantiere – le proprie consapevolezze esecutive o solo semplicemente di avvicinare e conoscere un particolare strumento, a cominciare dalla propria voce per arrivare al proprio corpo, strumento da vivere e ascoltare anche a livello musicale.

Per partecipare al “Cantiere del Suono” non serve essere musicisti o studenti di Musica: ciò che occorre è la curiosità e il desiderio di scoprire e valorizzare il lato musicale che ognuno di noi custodisce in se stesso.

A ogni partecipante ai laboratori verrà offerta l’opportunità di partecipare a sessioni di lavoro collettive con gli altri iscritti al laboratorio.

Saranno messi a disposizione degli iscritti spazi dedicati allo studio individuale.

Ogni laboratorio musicale si concluderà con un momento di esecuzione pubblica da parte del docente e degli allievi di quanto esperito nei due giorni di seminario.

“Cantiere del Suono” è un’opportunità nuova per vivere la Musica da protagonisti, il piacere di fare e ascoltare la musica dal vivo, in prima persona, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro e scambio culturale nel Borgo Antico di Caulonia nella provincia di Reggio Calabria attraverso la riqualificazione dello stesso.

Un’occasione da non perdere: ti aspettiamo!

Per iscrizioni e ulteriori informazioni: cauloniacantieredelsuono@gmail.com