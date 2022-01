CAULONIA Misure di sostegno alle famiglie meno abbienti

R. & P.

MISURE di SOSTEGNO ECONOMICO alle famiglie cauloniesi.

In attuazione delle misure previste dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e smi il Comune di Caulonia per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione sul territorio nazionale del virus Covid 19 e dare sostegno ai nuclei familiari in difficoltà socio-economica, dovuta all’interruzione e/o alla limitazione delle attività produttive ha posto in essere azioni concrete a sostegno delle famiglie.

Nello specifico, il Comune di Caulonia, richiamata la delibera n. 222 adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 16/09/2021 e la successiva integrazione n. 299 del 29/11/2021, ha emesso un avviso pubblico rivolto a tutti i cittadini che potranno presentare richiesta per beneficiare di contributi economici straordinari, una tantum, destinati al mantenimento dell’alloggio in locazione mediante un contributo per il pagamento del canone o la stipula di un contratto di locazione e/o al pagamento delle utenze domestiche acqua, tari, luce e gas.

Avranno diritto a presentare domanda per l’accesso ai contributi economici i soggetti in possesso di determinati requisiti, oltre alla residenza anagrafica nel Comune di Caulonia, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o di cui si è titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione ed intestazione utenze; dovranno essere in possesso dell’attestazione ISEE 2021 ordinario o corrente, in corso di validità, del nucleo familiare non superiore a € 6.695,91, come requisito fondamentale per poter percepire il contributo sul pagamento delle utenze mentre per poter ottenere il contributo sui canoni di locazione o per la stipula di un nuovo contratto, un ISEE non superiore a 20.000,00 ed avere disponibilità finanziarie sui conti correnti detenuti dal nucleo familiare non superiori ad € 10.000,00;

inoltre, il richiedente o un componente il nucleo familiare deve essere iscritto nei ruoli per il pagamento del consumo di acqua potabile o nei ruoli TARI del Comune di Caulonia.

Il periodo di riferimento per l’ammissibilità della richiesta di sostegno al pagamento delle utenze/ tributi e canoni decorre dalla dichiarazione dello stato di emergenza conseguente al diffondersi del COVID-19, adottata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022.

Il contributo economico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, dipenderà dall’entità del nucleo familiare e non potrà, comunque, eccedere € 1.000,00 cumulato nelle diverse misure.

La domanda potrà essere presentata sino al 21 gennaio 2022, a mani al protocollo dell’ente oppure all’indirizzo di posta elettronica protocollo.caulonia@asmepec.it.

Si tratta di un sostegno mirato e concreto, volto ad alleviare i disagi di tanti nuclei familiari che per motivi diversi non riescono a garantire il puntuale pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Si tratta di una agevolazione che ridurrà il peso di tante famiglie che versano in condizioni economiche disagiate e consentirà ai contribuenti di mettersi al pari con il pagamento delle utenze di acqua e tari, tra l’altro oggetto in questi ultimi periodi oggetto di procedure esecutive azionate dall’agente di riscossione stante il perdurare del mancato pagamento delle imposte e dei tributi.

L’amministrazione Comunale di Caulonia