SUGNU NO-FAX L’ironia in versi di Armando Panetta

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Nei giorni del picco dei contagi e in cui su mass media e social network impazza la polemica da parte dei cosiddetti “no Vax” e “no green pass”, il poeta Armando Panetta, dopo aver assistito alla lunga fila di cittadini in coda per l’inoculazione del vaccino, ha pubblicato alcuni versi in vernacolo nei quali affronta la questione con buonsenso e un pizzico di ironia.

SUGNU NO-FAX

(‘nto sensu ca no’ ‘nci’’a fazzu cchjù)

‘A storia d’’i No-vax e No-greenpassi

è storia fatta tutta a sentimentu,

non sannu int’’o vaccinu chi nc’è i prassi

e mancu ‘nzò chi c’è ‘nto documentu.

Si sentunu, di ll’artu, professuri

e ‘nsini-fini tantu ‘ntelligenti,

preferarrènu megghju a chisti curi,

Curuna…virus, tronu e sacramenti.

Ficiru focu e fiammi ad ogni via,

ca tuttu è cuntra d’’a Costituzioni,

parrandu i vera scienza, arrassu sia,

gridandu a lu complottu d’’i nazioni.

È veru, non su’ chjari certi casi,

ca nullu esti patruni i veritati,

ma ‘u strunzu è fattu u nesci e nommu trasi,

non ci sarria bisognu d’’i scienziati

chi spieganu qual esti ‘u giustu sensu

chi ‘ndavi u pigghja, quali direzioni,

si no pur ‘a sumposta, si ‘nci pensu,

sarría ‘nu complottu ma d’’i bboni.

Possibili ca è megghju fari ‘a fami

‘mbeci, bbonu, u si parinchji ‘a panza,

stutandu u gugghjmentu di li ‘ntrami,

ca certu ‘nci ‘rrivàu ccocchj sustanza?

Ccocchjunu, giustamenti, po’pensari:

“ma ora, no, chi è chi vai cercandu?

ti pari ch’eu su’ carni i macellari

o schjavu chi rispundi pe’ cumandu?”

Eppuru porría certu rispundiri,

senza m’’a jettu tantu a litania,

ca ‘nci su’ cosi assai di capisciri

chi si non m’’i studiava, non sapía.

‘A prima cosa è mu fazzu cunti,

secunda nommu ‘ndaju mai paura,

‘a terza ‘u tegnu arta sempi ‘a frunti

e nommu scangiu l’asu pe’ figura.

‘Ndi dissaru d’’i peju e pari pari,

ca simu crapi, pecuri e muntuna

chi vannu sulu appressu ‘e pecurari

e non sentimu i corpa d’’i vastuna,

eppuru non sarremu “vaccinati”,

ognunu cu li dui o tri dosi soi?

Voi u vi’ ca pe’ daveru ssi scienziati

di crapi poi ‘ndi chiamarrènu VOI?

È storia i sempi tuttu chiss’andazzu,

‘a ‘ntisi di quand’era figghjolellu,

ca propria mi ruppìa…ma no’ nci’’a fazzu

m’’u dicu nommu armu attu burdellu.

Dicu sulu, pe’ cu’ voli arricchjari:

“si lu vaccìnu fati, pe’ piaciri,

n’’o fati p’’o greenpassi o lavurari,

ma quantu menu già pe’ non moriri”

Armando Panetta

Locri, 04/01/2022