SIDERNO Amici del Libro, due eventi per il “Dante dì”

R. & P.

L’Associazione ALB Amici del Libro e della Biblioteca di Siderno, in occasione del Dante Dì del prossimo 25 marzo, comunica che nei giorni 25 e 26 /03/21, ha organizzato due eventi on line, seguibili in streaming dalle ore 18 al seguente indirizzo web https://www.facebook.com/albsiderno.

Nella prima serata di giovedì 25, a settecento anni dalla morte del Sommo poeta, il Dante Dì proposto da Alb vedrà un incontro condotto da Luciano Figliomeno dal titolo Due maestri del “Visibile parlare”: Dante e Blake.Negli ultimi anni della sua vita, il poeta e artista romantico William Blake (1757-1827) realizzò 102 illustrazioni per il capolavoro dantesco tra schizzi a matita e acquarelli finiti. Come l’onnicomprensivo poema di Dante, i lavori di Blake spaziano da scene di sofferenza infernali e immagini di luce celestiale, da orribili deformazioni del corpo umano fino alla sua perfezione. L’incontro tra i due più straordinari talenti artistici di tutti i tempi, esplora temi universali come l’amore, la colpa, il castigo, la vendetta e la redenzione.

A seguire venerdi 26 ,sempre alle ore 18, Antonino Di Giorgio presenterà il testo di Santo Gioffrè “ Ho visto – La grande truffa nella sanità calabrese”.

Un’associazione tra le scelte apparentemente inadeguata, ma che in realtà si vuole sottolineare come la sanità regionale versi in un Inferno verosimilmente dantesco.

Il testo, di elevato contenuto informativo, presenta altresì una altisonante forma letteraria intrisa di emozione personale che ne determina la catalogazione di romanzo storico e di carattere.

Per info: albsiderno@gmail.com