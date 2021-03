ARCHEOCLUB Un sabato pomeriggio dedicato a Villa Caristo

di Archeoclub Locride

STIGNANO – In un piovoso sabato pomeriggio ci siamo ritrovati online per parlare e saperne di più su Villa Caristo, incantevole complesso settecentesco, ritenuto unico e raro esempio di arte barocca in Calabria.

Sono intervenuti Nicola Monteleone, Pierpaolo Caristo e Luisa Coluccio, con il consueto supporto tecnico di Emanuele Capogreco.

L’incontro è stato scandito oltre che dall’intervento di Pierpaolo Caristo, figlio del compianto dottor Sergio Caristo, dalla lettura di un passo della Gerusalemme Liberata con riferimento a Clorinda e Tancredi e dalle conclusioni di Nicola Monteleone che ha fatto sì che l’incontro fosse concluso da un dibattito tra i numerosi uditori favorendo degli spunti socio – culturali interessanti.