di Gianluca Albanese

SIDERNO – Il consigliere comunale Aldo Caccamo (primo degli eletti nella coalizione di centrodestra “La nostra missione – Barranca sindaco”) ha protocollato giovedì scorso una richiesta alla sindaca Mariateresa Fragomeni e al responsabile del settore 5 “Politiche del Territorio” finalizzata a ottenere la riproposizione di un avviso di selezione pubblica per l’affidamento in concessione a terzi di suolo pubblico destinato alla realizzazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande nell’area verde di Piazza Cavone in Siderno Superiore.

Caccamo, che è anche presidente del comitato “pro piazza Cavone”, ritiene utile l’iniziativa intrapresa il 22 febbraio del 2017 quando, stante il crescente numero di visitatori in piazza Cavone, si era deciso di concedere lo spazio per un’area ristoro in cui fosse possibile rinfrescarsi con una bibita o gustare uno sfizioso panino.

Una richiesta che dopo quattro anni e mezzo appare ancora più motivata, visto che da allora piazza Cavone si è arricchita di un parco giochi per bambini, preferito da molte famiglie di Siderno Marina per via della cura con cui i volontari del comitato lo tengono pulito e ordinato e poi perché, visto lo splendido panorama che si può godere dalla balconata che si affaccia sulla costa, è da tempo meta di coppie di sposi che scelgono quello che è stato definito come “il Gianicolo di Siderno” per i servizi fotografici nel giorno più bello della loro vita.

Va aggiunto che negli ultimi anni piazza Cavone ospita numerosi eventi culturali come incontri con l’autore, proiezione di film e spettacoli teatrali, oltre agli storici eventi di aggregazione ed enogastronomia prestandosi anche alla fruizione nelle ore serali e notturne, specie nella stagione estiva.

Dunque, si chiede un nuovo bando per poter realizzare un punto ristoro in uno dei borghi antichi che è cresciuto di più negli ultimi anni in termini di presenze turistiche, ma che continua a soffrire della carenza di bar e locali nella parte bassa, quella dove è ubicata, appunto, piazza Cavone