(foto e video di Enzo Lacopo)

di Francesca Cusumano

LOCRI – Un gesto per rendere la degenza ospedaliera più confortevole e perché no, alleviare al contempo, anche le sofferenze dei pazienti.

Ci riferiamo all’iniziativa promossa dal Lions Club di Siderno, che questa mattina ha donato al reparto di Ortopedia di Locri, 5 televisori che saranno installati nelle stanze di degenza.

Un’idea scaturita dopo un dialogo intercorso qualche tempo fa tra l’avvocato Domenico Bombardieri, componente del Lions Club e il dottor Guido Zavettieri, specialista ortopedico nonché responsabile del reparto, il quale aveva manifestato l’esigenza di dotare le camere del reparto di televisori, come già verificatosi in altre realtà.

Un’idea accolta in toto dal presidente del Lions Club di Siderno, Pasquale Gagliardi, che si è attivato tempestivamente per rendere concreta questa possibilità.

Presenti questa mattina alla cerimonia benefica, il presidente Gagliardi con alcuni membri e il dottor Zavettieri.

«Abbiamo ritenuto fosse importante – ha spiegato il presidente Gagliardi– omaggiare il reparto di questi 5 televisori, per testimoniare la nostra vicinanza. Ciò ci inorgoglisce molto, soprattutto se si pensa allo stato in cui verte il nostro sistema sanitario. L’auspicio è che si possa replicare con simili iniziative anche per altri reparti del nosocomio. Il nostro operato – ha continuato – si avvale della collaborazione di 25 soci. Cerchiamo di offrire il nostro supporto, in base alle nostre possibilità e ne siamo fieri».

«Mi auguro che si interrompa la china in discesa di questo presidio ospedaliero – ha poi rimarcato il segretario Vincenzo Mollica. Gli ospedali funzionano se ci sono uomini e mezzi».

«Ringrazio di vero cuore il presidente del Lions Club e tutti i componenti dello staff – ha detto a seguire il dottor Zavettieri – per questo gesto, significativo per la nostra realtà e nello specifico, per la realtà dell’Ortopedia, un reparto che è stato potenziato e che allo stato attuale, grazie all’ingresso di 2 nuovi ortopedici, stiamo cercando di dare un’accelerazione al nostro lavoro. Ce la stiamo mettendo tutta – ha concluso – per dare risposte ai cittadini, giuste o sbagliate, lo decideranno loro».

VIDEO CON ALCUNI MOMENTI SALIENTI DI QUESTA MATTINA E INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL LIONS CLUB DI SIDERNO PASQUALE GAGLIARDI