SIDERNO Ai domiciliari l’uomo sorpreso a coltivare cannabis in garage

di Gianluca Albanese

LOCRI – Ha ottenuto gli arresti domiciliari, P.C., il sidernese sorpreso dagli uomini della Guardia di Finanza a coltivare 200 piantine di cannabis in un garage adibito a serra, come riportato nel seguente comunicato stampa del Comando provinciale delle Fiamme Gialle pubblicato questa mattina:

Per P.C., difeso dall’avvocato Emanuele Procopio, il Pubblico Ministero Luisa D’Elia aveva chiesto la conferma della custodia cautelare in carcere, mentre al termine dell’udienza di convalida il Giudice per le Indagini Preliminari Sergio Malgeri ha disposto la misura attenuata degli arresti domiciliari, da scontare nella propria abitazione.