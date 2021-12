Siderno: a partire da Lunedì 20 Dicembre inizierà la consegna dei buoni spesa a cura dell’ufficio Servizi Sociali

R. & P.

SIDERNO – L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Siderno, Dott. Salvatore Pellegrino, porta a conoscenza la cittadinanza che, in seguito alla pubblicazione dell’avviso pubblico volto all’adozione di misure urgenti di solidarietà e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno relativo al pagamento di canoni di locazione, supporto alla spesa alimentare, nonché per agevolazioni sulle utenze domestiche relative alla TARI e/o al Servizio Idrico Integrato, a partire da lunedì 20 Dicembre inizierà la consegna dei buoni spesa a cura dell’ufficio Servizi Sociali.

Così come già preannunciato in altre occasioni dall’Assessore Pellegrino, e grazie all’impegno messo in atto dal Responsabile del Settore Affari Generali, coadiuvato egregiamente dal personale dell’Ufficio Politiche Sociali, sarà possibile procedere alla consegna dei suddetti buoni spesa nei giorni antecedenti il Natale, in modo da consentire anche alle famiglie bisognose un sereno periodo di festa, attenuando le problematiche quotidiane causate dalle misure di contenimento Covid.

L’istruttoria in corso ha consentito di determinare i primi nuclei familiari che beneficeranno della misura di sostegno, risultati con domanda compilata correttamente ed in possesso dei requisiti richiesti.

Successivamente, per cercare di non escludere nessuno dei richiedenti, previo soccorso istruttorio, verrà concesso anche a coloro che hanno presentato una istanza incompleta, di poter usufruire del beneficio, sempre in linea con le regole generali di ammissione ed i parametri reddituali previsti dall’avviso pubblico.

La convocazione sarà effettuata telefonicamente dal personale dell’ufficio preposto e, pertanto, si raccomanda ai cittadini di non accalcarsi se non chiamati, al fine di evitare inutili assembramenti presso la casa comunale.