SIDERNO – Il prossimo 24 maggio ricorrerà il 18 anniversario dell’omicidio di Gianluca Congiusta, il giovane imprenditore ucciso a Siderno il 24 maggio del 2005. Come coordinamento di Libera Locride e Seles di Gioiosa abbiamo pensato ad un momento di condivisione e sport in ricordo di Gianluca.

Gianluca oltre ad essere un eccellente imprenditore era anche un grande sportivo, per cui abbiamo pensato di organizzare una partita di calcio, Seles Gioiosa vs Seles Polistena, con la categoria dei pulcini, per celebrare attraverso lo sport la vita di un giovane calabrese innamorato della sua terra e dello sport. I ragazzi della Seles indosseranno le magliette con i nomi di alcune vittime innocenti calabresi della ‘ndrangheta. A conclusione della partita verrà donata la maglietta con il nome di Gianluca a Donatella Catalano, mamma di Gianluca.La partita si svolgerà presso il campetto del Don Milani a Gioiosa Ionica dove si trova la sala di formazione intitolata a Gianluca. Il 24 maggio alle ore 17.00, Campetto Seles di Gioiosa Jonica, via A. Diaz.