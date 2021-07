SICUREZZA E VIGILANZA A Caulonia parcheggi rosa e videosorveglianza

R. & P.

Continua la programmazione dell’attività amministrativa per una Caulonia più sicura. Dall’Area Vigilanza prendono il via numerose iniziative per ripristinare, migliorare ed implementare la sicurezza stradale del nostro paese. Sono previste le seguenti attività: rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, istituzione aree carico-scarico e parcheggi rosa, dossi, rallentatori di velocità.

Inoltre verranno installati due impianti innovativi di videosorveglianza, lettura targhe ocr, autovelox mobile, scout speed il cui servizio partirà sabato prossimo.

Ciascuna di queste attività è stata messa in campo al fine di rendere Caulonia un Comune più moderno e sicuro.

L’amministrazione Comunale di Caulonia