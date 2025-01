Avviata convenzione fra ASD PGS Locride rappresentata sa Giovanni Puro e la sezione AIA di Locri rappresentata da Anselmo Scaramuzzino

R. & P. nota del Presidente AIA Locri Anselmo Scaramuzzino

LOCRI – 《La nostra sezione arbitri ha raggiunto un altro importante traguardo! Grazie al comodato d’uso del campo di calcio dell’oratorio Salesiani di Locri e all’impegno del gruppo dirigente della Sezione di Locri, dal 16 Gennaio 2025 gli Arbitri potranno allenarsi in un campo di calcio dedicato. Questa novità consentirà di superare le difficoltà riscontrate in passato e di migliorare la preparazione atletica scegliendo date e orari più consoni alle nostre esigenze.Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato ed in particolare a Giovanni Puro. Buon inizio e buon divertimento 》.