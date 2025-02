R. & P. nota del SIULP, SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA, Segreteria Provinciale di Reggio Calabria

SIDENRO – Nella notte del 5 febbraio, personale del Distaccamento della Polizia Stradale di Siderno, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, ha operato un ingente sequestro, recuperando circa 114 kg di novellame di sarda.

L’intervento ha visto protagonisti gli operatori della Polizia Stradale i quali hanno, ancora un volta, evidenziato particolare intuito, profonda conoscenza del territorio e delle consuetudini dei residenti, notando un furgone circolante nei pressi dello svincolo per Galatro, ritenuto degno di attenzione.

All’interno dello stesso è stato rinvenuto un carico di oltre un quintale di novellame di sarda, pesca oltremodo vietata dalla vigente normativa. Dopo la constatazione, il responsabile è stato accompagnato presso la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro dove quel personale, unitamente a quello della Polizia Stradale di Siderno, hanno proceduto alla pesa ed al sequestro. E’ stata quindi contestata la violazione di legge che disciplina la detenzione ed il trasporto di prodotti ittici sottomisura (novellame), elevando nei confronti dello stesso, una sanzione amministrativa di 10.000 euro.

Il successo dell’operazione scaturisce dalla costante e proficua sinergia tra gli Organi istituzionalmente deputati alla salvaguardia del patrimonio ambientale e della salute dei cittadini. Circostanza che evidenzia l’efficienza del dispositivo di vigilanza stradale, voluta dal dirigente della Sezione Polstrada reggina dott. Macagnino e brillantemente attuata dagli operatori su strada.

Una collaborazione interforze che si prefigge di vigilare sulla salvaguardia della vita umana in mare ed in terra, delle specie ittiche a rischio, alla corretta fruizione dei litorali di competenza, alla tutela ambientale, dal controllo del pubblico demanio marittimo, alla gestione dell’O.P., alla prevenzione e repressione dei reati e la sicurezza in generale dei cittadini. Un coordinamento efficiente ed efficace frutto di una collaborazione costante tra le diverse istituzioni per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.