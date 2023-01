SCOGLIO A Santa Domenica tutto pronto per la giornata del malato. Previsti migliaia di fedeli

Riceviamo e pubblichiamo – Tutto pronto per l’undici febbraio, al santuario diocesano Nostra Signora dello Scoglio, per celebrare la XXXI giornata mondiale del malato. Ricco, come sempre, il programma liturgico, che prevede, già dalla vigilia, a partire dalle ore 16:30, l’inizio delle confessioni. Alle ore 17:30 il santo Rosario e alle ore 18:00 la processione con le fiaccole al cui termine verrà celebrata la Santa Messa. L’undici febbraio, dalle ore 9:30 i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni, alle ore 10:00 e alle ore 11:00 si pregherà con il santo Rosario e alle ore 12:00 vi sarà l’Angelus. Dalle ore 14:00, dopo un momento con inni e canti di lode, si susseguiranno: l’evangelizzazione di Fratel Cosimo, la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo, monsignor Francesco Oliva, e, prima della benedizione eucaristica, la preghiera di intercessione di Fratel Cosimo, per tutti gli ammalati e i sofferenti.

Di seguito riportiamo le due recenti evangelizzazione di Fratel Cosimo, tenute il primo sabato del mese di dicembre 2022 e il primo sabato di gennaio 2023.