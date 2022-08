SANTUARIO NS. SIGNORA DELLO SCOGLIO Il 27 la processione mariana

R. & P.

Sabato 27 agosto, presso il santuario diocesano Nostra Signora dello Scoglio, in Santa Domenica di Placanica, si svolgerà la solenne Processione Mariana, così come avviene ogni ultimo sabato di ogni mese.

“Sarà un momento di ringraziamento e di omaggio alla Madonna” – ha espresso il rettore del rinomato santuario, padre Raffaele Vaccaro – “per i suoi benefici e ad implorarne l’aiuto nelle varie circostanze della vita. In questo luogo in cui la Vergine Santissima è apparsa a Fratel Cosimo” – ha proseguito – “abbiamo la grazia speciale di poter vivere esperienze spirituali di grande livello e di respirare l’ossigeno di Dio, come ebbero a dire alcuni dei vescovi che si sono succeduti alla guida della diocesi di Locri – Gerace.”

In un luogo di riconciliazione con il Signore, dunque, in cui le persone che manifestano il desiderio di confessarsi e che si accostano al prezioso sacramento, sono tantissime e provenienti da ogni parte del mondo, l’evento di sabato 27 agosto assume una rilevante importanza, poiché consente di compiere un atto di omaggio verso Nostra Signora dello Scoglio che sempre intercede a favore di chi la invoca con fede e devozione.