SANTUARIO MADONNA DELLO SCOGLIO Una giornata di preghiera contro la mafia degli incendi

PLACANICA – Si svolgerà sabato, 6 novembre p.v., nel santuario diocesano “Nostra Signora dello Scoglio’, fondato da Fratel Cosimo, la “Giornata diocesana di preghiera per la salvaguardia del creato”, presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Locri – Gerace, monsignor Francesco Oliva.

Un evento importante, di fede, preghiera e riflessione per ribadire l’importanza, la propria adesione alla vocazione di ogni credente a essere custode del creato e non sfruttatore senza alcun riguardo. Ma, anche, un segnale contro la criminalità degli incendi dolosi.

Una piaga, questa, che impone a ogni cittadino una urgente presa di coscienza sul grave fenomeno e, nel contempo, che suscita una riflessione sul significato di amare e rispettare il creato che equivale a riconoscere l’opera di Dio creatore e lodarlo nelle bellezze della natura.

Anche quest’anno, monsignor Francesco Oliva, ha chiesto ai fedeli il gesto simbolico di portare una pianta di ulivo per restituire a un territorio deturpato e ferito dagli incendi, la sua straordinaria bellezza, per maturare insieme una coscienza sociale e promuovere l’impegno coraggioso di tutti, a iniziare dalle Istituzioni, affinché il territorio non sia sfregiato in maniera irreparabile da interessi meschini ed egoistici.

Piante che si aggiungeranno ai tantissimi alberelli già piantati anche nei terreni ‘feriti’ dai frequenti incendi estivi dove sorge, da oltre mezzo secolo, l’Opera mariana fondata dal mistico placanichese fratel Cosimo Fragomeni, visitata continuamente da fedeli provenienti da ogni regione del mondo.

Il pomeriggio di preghiera prevede, dopo la celebrazione comunitaria del Santo Rosario, l’evangelizzazione di Fratel Cosimo, la solenne Concelebrazione eucaristica presieduta da S.E. monsignor Francesco Oliva, l’Adorazione eucaristica, la preghiera d’intercessione di Fratel Cosimo per gli ammalati e i sofferenti e, a conclusione, la benedizione eucaristica.