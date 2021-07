SANTUARIO MADONNA DELLO SCOGLIO Attivato il bus navetta

R. & P.

La notizia è straordinaria e si tratta di un fatto storico, poiché, per la

prima volta, è stato attivato un servizio bus, di linea, per il santuario

diocesano Nostra Signora dello Scoglio, fondato da Fratel Cosimo,

oltre mezzo secolo fa. Dopo oltre dieci lustri, quindi, una delle mete

spirituali e di turismo religioso più frequentate e importanti d’Italia, si

arricchisce di un servizio fondamentale, per centinaia di migliaia di

utenti che, da ogni parte del mondo, affluiscono nella valle di Santa

Domenica di Placanica. Un importantissimo obiettivo raggiunto

grazie all’impegno del vescovo di Locri Gerace, monsignor

Francesco Oliva, del presidente della Fondazione “Madonna dello

Scoglio”, Fratel Cosimo Fragomeni, di tutte le figure ecclesiali e

laiche del rinomato santuario e grazie, soprattutto, allalungimiranza e straordinaria sinergia tra tutti gli Enti e i Soggetti

interessati alle autorizzazioni: dalla Regione Calabria (con il

governatore

dr. Antonino Spirlì, l’assessore ai Lavori Pubblici e Trasporti, ing.

Domenica Catalfamo, il dirigente del settore trasporto Pubblico

Locale, ing. Francesco Tarsia, il Funzionario Settore Trasporto

Pubblico Locale, ing. Alessandro Cuzzocrea), alla Città

Metropolitana di Reggio Calabria (dal sindaco dr. Giuseppe

Falcomatà, al direttore generale dr. Umberto Nucara, dal Settore

Viabilità e Trasporti, diretto dal dirigente, ing. Lorenzo Benestare, al

responsabile Ufficio Mobilità, ing. Giuseppe Amante, al

responsabile del servizio, ing. Luigi Stracuzzi, al responsabile

Manutenzione, geom. Tito Misefari), dal Comune di Placanica

(guidato dal sindaco Condemi e con il responsabile area tecnica

ing. Candido) al Comune di Caulonia (sindaco Caterina Belcastro,

responsabile area lavori pubblici, architetto Naso). Una

concentrazione di sinergie intelligenti, che ha trovato, poi,

nell’Azienda Federico Autolinee S.p.A. efficientemente organizzata,

grazie all’altissima professionalità della famiglia Federico, ovvero il

signor Gesualdo e il dottor Pietro del direttore, dr. Francesco

Squillaci, e degli altri collaboratori e addetti ai lavori.

L’autorizzazione, dal Dipartimento Trasporti della Regione Calabria

è giunta il 7 giugno 2021. Il servizio sarà, invece, attivo dal 21 luglio

2021e sarà effettuato, in una prima fase, nelle giornate di

mercoledì, sabato e domenica, con i seguenti orari:

MERCOLEDI’

PARTENZA DA CAULONIA MARINA, VIA NAZIONALE, ORE

14:00 E ARRIVO AL SANTUARIO ALLE ORE 14,20 CIRCA.

IL RIENTRO SI PUO’ EFFETTUARE CON BUS CHE PARTE, DAL

SANTUARIO, ALLE ORE 16:00 CIRCA E RAGGIUNGE

CAULONIA MARINA ALLE ORE 16:20 CIRCA O CON UN ALTRO

CHE PARTE ALLE ORE 20:00 CIRCA E RAGGIUNGE CAULONIA

MARINA ALLE ORE 20:20 CIRCA.

16:30. IL SANTUARIO VIENE RAGGIUNTO ALLE ORE 16:50

CIRCA.

IL RIENTRO SI PUO’ EFFETTUARE CON IL BUS CHE PARTE

DAL SANTUARIO ALLE ORE 20:00 CIRCA E RAGGIUNGE

CAULONIA MARINA ALLE ORE 20:20 CIRCA.

SABATO

PARTENZA DA CAULONIA MARINA, VIA NAZIONALE, ORE

14:00 E ARRIVO AL SANTUARIO ALLE ORE 14,20 CIRCA.

IL RIENTRO SI PUO’ EFFETTUARE CON BUS CHE PARTE, DAL

SANTUARIO, ALLE ORE 16:00 CIRCA E RAGGIUNGE

CAULONIA MARINA ALLE ORE 16:20 CIRCA O CON UN ALTRO

CHE PARTE ALLE ORE 20:00 CIRCA E RAGGIUNGE CAULONIA

MARINA ALLE ORE 20:20 CIRCA.

PARTENZA DA CAULONIA MARINA, VIA NAZIONALE, ORE

16:30. IL SANTUARIO VIENE RAGGIUNTO ALLE ORE 16:50

CIRCA.

IL RIENTRO SI PUO’ EFFETTUARE CON IL BUS CHE PARTE

DAL SANTUARIO ALLE ORE 20:00 CIRCA E RAGGIUNGE

CAULONIA MARINA ALLE ORE 20:20 CIRCA.

DOMENICA

PARTENZA DA CAULONIA MARINA, VIA NAZIONALE, ORE

16:30. IL SANTUARIO VIENE RAGGIUNTO ALLE ORE 16:50

CIRCA.

IL RIENTRO SI PUO’ EFFETTUARE CON IL BUS CHE PARTE

DAL SANTUARIO ALLE ORE 20:00 CIRCA E RAGGIUNGE

CAULONIA MARINA ALLE ORE 20:20 CIRCA.

Le autolinee Federico S.p.A. hanno diramato un avviso relativo le

coincidenze e le promozioni per le persone, che vogliono recarsi in

pellegrinaggio o in visita, anche dall’estero, presso il santuario

Nostra Signora dello Scoglio, che si riportano qui di seguito,

LE CORSE IN PARTENZA ALLE ORE 14:00 E 16:30 SONO IN

COINCIDENZA CON I BUS AUTOLINEE FEDERICO

PROVENIENTI DA CATANZARO, ARCAVACATA DI RENDE (CS),

REGGIO CALABRIA, VILLA SAN GIOVANNI, ROSARNO E

LOCRI.

LA CORSA IN PARTENZA DAL SANTUARIO ALLE ORE 16:00

ALL’ARRIVO A CAULONIA MARINA E’ IN COINCIDENZA PER

VILLA SAN GIOVANNI – REGGIO CALABRIA E PER

CATANZARO. PER TUTTE LE CORSE EFFETTUATE,

LE AUTOLINEE FEDERICO HANNO PREVISTO UNA

PARTICOLARE PROMOZIONE PER QUANTI UTILIZZERANNO I

SERVIZI DI LINEA INTERREGIONALI CON TUTTE LE

PRINCIPALI CITTA’ DEL CENTRO E NORD ITALIA NONCHE

CON SVIZZERA, FRANCIA E GERMANIA.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE IL NR.

0965644747 09651700004 – 09651700009 – OPPURE INVIARE

MAIL A: prenotazioni@autolineefederico.it