“La comunicazione del presidente Occhiuto su 2.191 contratti a tempo indeterminato nel settore sanitario è veramente una notizia confortante e, certamente, eccezionale, dinnanzi allo sfacelo in cui è stata consegnata la sanità calabrese allo stesso. Si tratta, infatti, di notevoli assunzioni che dovrebbero dare respiro agli ospedali ed ai medici che si trovano in trincea. Sicuramente, non si possono fare salti di gioia avendo riguardo all’intero settore ed alle criticità esistenti e conseguenza di ben 30 anni di adeguata mancata politica sanitaria e di oltre 10 anni di commissariamenti completamente manchevoli e disastrosi. Però, si può ben dire che trattasi, sicuramente, di una inversione di tendenza che ha necessità di tempo per portare a risultati confortanti. La mancanza di medici e di ausiliari è una criticità che sta toccando tutta l’Italia ed anche l’Europa e, quindi, non è solamente la Calabria a soffrire, ma l’azione forte portata avanti dal commissario alla Sanità potrà, certamente, raggiungere risultati inimmaginabili, se tutti i soggetti protagonisti remano nella stessa direzione. La situazione è molto difficile, ma qualcosa si comincia a vedere e, quindi, la speranza di un vero cambiamento si profila all’orizzonte. Certo tante, anzi tantissime, sono le cose da fare, ma una prima pietra è stata già apposta con determinazione e da questa bisogna partire per proseguire nella strada del risanamento e dell’offerta sanitaria indispensabile”.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, commissario regionale della Lega Calabria