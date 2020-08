San Luca, un nuovo acquisto in difesa. Arriva Consalvo Cordova

09 Agosto 2020- ASD San Luca comunica con soddisfazione di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Consalvo Cordova.

Il difensore che nell’ultima stagione ha vestito i colori della ASD Cittanovese Calcio, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2021. Nato a Melito Porto Salvo (RC) il 20 giugno 1995, Cordova è un ‘figlio del Sant’Agata’ poiché cresciuto calcisticamente nella Reggina Calcio dove ha militato per ben dodici anni, dal settore giovanile fino a raggiungere la convocazione in prima squadra nella stagione 2013/14 quando gli amaranto, guidati dal tecnico Gagliardi, militavano in Serie B. Consalvo, oltre alle qualità difensive, è molto bravo tecnicamente. Una caratteristica che lo rende un calciatore duttile e, quindi, in grado a ricoprire tutti i ruoli in difesa. Nelle ultime stagioni è stato protagonista dei successi sportivi ottenuti dal Roccella e dalla Cittanovese, compagini dove tralaltro ha indossato anche la fascia da capitano. Nonostante la giovane età, ha acquisito una lunga esperienza in Serie D, campionato nel quale ha collezionato ben 104 presenze con le maglie di Gubbio, Maceratese e Roccella e Cittanovese, mettendo a segno 6 gol. Il San Luca alza un muro in difesa. Benvenuto Consalvo!