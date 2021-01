SAN LUCA Minacce al segretario comunale Ientile. La solidarietà del gruppo di opposizione Lista Klaus Davi

R. & P.

Ci rammarichiamo per quanto accaduto alla persona del segretario comunale dott. Ientile, stimato professionista.

Nel mentre condanniamo il vile atto intimidatorio, gli siamo vicini in questo momento e lo sproniamo a non mollare e a proseguire il suo mandato professionale in ambito amministrativo.

Lo hanno dichiarato, all’unisono Giuseppe Silvaggio, Benedetto Zoccola e Giuseppe Brugnano, membri di opposizione del consiglio comunale di San Luca.

Gli stessi si augurano e sperano che la giustizia faccia il suo corso e porti alla luce gli autori dell’accaduto.

Gruppo Opposizione Lista Klaus Davi Comune di San Luca