CAULONIA Frana Maietta:proficuo incontro in Regione con i tecnici e i progettisti

Si è tenuto nei giorni scorsi in Cittadella Regionale, presso l’Ufficio del commissario straordinario, delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, un incontro con il sindaco, il vicesindaco, i progettisti, il rup, il verificatore, e il commissario per il dissesto al fine di poter avviare celermente le successive fasi procedurali per l’approvazione del progetto esecutivo e la realizzazione degli interventi di consolidamento della Rupe Maietta e la messa in sicurezza di via dei Carafa.

Dagli amministratori presenti è stata messa in evidenza la necessità di attingere ad ulteriori fondi per completare la messa in sicurezza della rupe Maietta.

Un incontro positivo al quale seguirà un sopralluogo da parte del commissario delegato, al fine di visionare lo stato dei luoghi.

“Stiamo lavorando al giá annunciato tavolo di confronto e discussione, aperto a quanti hanno la voglia e l’amore, in termini propositivi, di partecipare alla discussione inerente la risoluzione dei problemi di Maietta”.



