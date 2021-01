ASD SAN LUCA Preso il centrale Misiti

R. & P.

ASD San Luca​ comunica di aver raggiunto l’intesa con la società ​Reggina 1914 ​perl’acquisizione a titolo temporaneo del calciatore ​Antonino Misiti​. Il giovane calciatore silega ai colori del ​San Luca​ fino al 30 giugno 2021.Misiti​, nato a Messina il 20 Aprile 2002, è un calciatore duttile in grado di ricoprire sia ilruolo di centrocampista centrale, sia quello di difensore centrale. A livello calcistico,muove i primi passi nella scuola calcio ​Messina Sud​ prima di trasferirsi, a soli otto anni,dall’altra parte dello Stretto per vestire i colori della ​Reggina 1914​. Con gli amaranto hagiocato in tutte le categorie giovanili che hanno permesso al calciatore di crescere ematurare calcisticamente ed umanamente. In questa stagione ha collezionato duepresenze con la ​Reggina​ ​Primavera ​allenata da ​Gianluca Falsini.Un under “amaranto” alla corte di mister ​Ciccio Cozza​. Benvenuto Nino!