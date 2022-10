SALUTE Il Rotary club di Locri tra i banchi di scuola contro l’obesità infantile

di Redazione – Il Rotary Club di Locri, guidato da Domenico Catalano, anche quest’anno sarà impegnato nel progetto “Lotta all’obesità infantile” nelle scuole del comprensorio. Lunedì 10 ottobre, data che ha coinciso con la “Giornata mondiale della lotta all’obesità”, si è tenuto un primo appuntamento presso l’Istituto comprensivo “Marina di Gioiosa Ionica – Mammola” di Marina di Gioiosa Ionica, diretto dalla Dirigente scolastica Maria Giuliana Fiaschè e che vede coinvolti 631 alunni, 109 docenti e circa 1.200 genitori appartenenti alle scuole elementari e medie di detto Istituto.





La prima edizione del progetto risale all’anno rotariano 2017/2018 e da allora ha interessato, ogni anno, diversi istituti scolastici del comprensorio ottenendo l’attenzione e l’apprezzamento di insegnanti, alunni e genitori per l’attuazione e il raggiungimento delle sue finalità. Ideatore e leader dell’iniziativa, il maestro Vincenzo Ursino. In questi anni sono stati coinvolti, cinque istituti comprensivi di sei Comuni, 200 docenti, quasi 1.300 alunni e oltre 2.500 genitori.

Il progetto, come si deduce dal nome, è finalizzato alla lotta all’obesità infantile che costituisce un problema di notevole rilevanza sociale, estremamente diffuso soprattutto in Italia.

Il Rotary di Locri, ritenendo utile dare un significativo contributo per contrastare tale fenomeno, ha pensato di dedicare a questo problema un’articolata e completa attività che possa concorrere in maniera determinante a facilitare e indirizzare in maniera competente e adeguata i compiti affidati ai genitori e agli insegnanti.

L’impegno rotariano, nel portare avanti e promuovere tale attività (anche grazie alla forte campagna di comunicazione che accompagna il progetto è finalizzato, dunque, tra l’altre cose, a portare a conoscenza dei soggetti interessati un corretto stile alimentare al fine di costruire, rafforzare, mantenere il corpo e a fornire l’energia quotidiana indispensabile al buon funzionamento dell’organismo.