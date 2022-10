IL RICONOSCIMENTO La bovese Altomonte “Alfiere del lavoro”. La soddisfazione dell’Euclide

di Redazione – Si è tenuta ieri mattina presso il palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna del riconoscimento di “Alfiere del lavoro” alla studentessa di Bova Marina, Vittoria Altomonte. «Vittoria è stata una brillante studentessa del nostro Istituto – scrive la dirigente scolastica dell’istituto superiore “Euclide” di Bova Marina, Domenica Minniti – oggi matricola universitaria in Astronomia presso l’Università degli Studi di Padova». Il riconoscimento, come la stessa dirigente scrive in una nota pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto scolastico, viene attribuito «solo a venticinque studenti, i più bravi e meritevoli d’Italia».

«L’impegno, il sacrificio e la dedizione con cui Vittoria ha condotto il suo percorso scolastico – si legge ancora nella nota della Minniti – hanno permesso di qualificarsi come fuoriclasse dell’Istituto “Euclide” nonché campionessa di numerose gare studentesche e olimpiadi nazionali e internazionali».

A lei l’augurio, da parte di tutta la comunità scolastica, di perseguire, nel suo futuro, la ricerca e la bellezza del significato profondo del sapere.