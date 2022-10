MARINA DI GIOIOSA Sabato alle 18 si presenta il libro di Tommaso Labate

R. & P.

I Presìdi del Libro-Locride e il Comune di Marina di Gioiosa Ionica aprono l’autunno con l’ultimo lavoro di Tommaso Labate. Il noto giornalista politico del Corriere della Sera, originario di Marina di Gioiosa Ionica, sabato 15 ottobre, alle ore 18.00, nella sala del consiglio comunale di Marina di Gioiosa, presenterà “Ultima fermata-Il grande intrigo della politica italiana”, edito da Solferino.

Labate ricostruisce con sapienza, attraverso dettagli inediti e rivelazioni strappate ai protagonisti, le settimane che portarono alla rielezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica. Dai messaggi di Casini durante la corsa mattutina a Villa Borghese al pallottoliere a casa Berlusconi per contare voti e deputati, dalle incertezze della Lega alla scissione dei Cinque Stelle, dal gioco di Meloni alle mosse di Renzi, dalle uscite di Grillo ai silenzi di Draghi. Un brillante reportage, dietro le quinte dei palazzi del potere per leggere il presente e il futuro politico del Paese. Nascosto dietro la coda dell’emergenza della pandemia e l’esplosione di una guerra che si combatte alle porte dell’Europa, in quei duecento giorni si è consumato un clamoroso susseguirsi di colpi di scena, fino alla prima campagna elettorale estiva della storia nazionale

A dialogare con l’autore sarà il giornalista Paride Leporace, graffiante intellettuale, che saprà arricchire di ulteriore stimoli il dibattito sul libro e sui suoi contenuti, in questo debutto della diciannovesima legislatura.



In occasione della presentazione sarà possibile acquistare copia del libro.



I Presìdi del Libro – Locride