ROTARY CLUB Nuova donazione all’ospedale di Locri

R. & P.

Continua incessante il contributo di solidarietà da parte del Rotary Club di Locri nel comprensorio Locrideo. A beneficiarne questa volta è stato l’Ospedale della stessa cittadina. Mercoledi mattina sono stati consegnati al Presidio Ospedaliero, importante punto di riferimento per un grande comprensorio che abbraccia oltre 140mila abitanti, altri strumenti medicali utili per il reparto del Pronto Soccorso. Il Rotary Club Locri, guidato dalla Presidente Vincenzo Schirripa, ha consegnato in compagnia di altri soci del Club, due carrozzine con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti dei malati all’interno dei vari reparti.

Dispositivi che sono stati consegnati al Direttore del Presidio Ospedaliero Domenico Fortugno ed al Direttore del Pronto Soccorso Palma Romeo; dopo i convenevoli e gli scambi di gratitudine il Presidente Schirripa ha ricordato che i soci medici rotariani del club di Locri sono disponibili a dare una mano, qualora ce ne fosse bisogno, nella campagna di vaccinazione.

Un altro tassello importante di solidarietà, che attesta come il Rotary ed i suoi soci portano avanti iniziative animate dallo spirito di solidarietà e nel principio di “Servire al di sopra dei propri interessi personali”.

Un aiuto concreto, per tutti i pazienti ma anche a sostegno di medici, infermieri e operatori socio-sanitari che, in questo particolare momento, quotidianamente prestano il loro servizio, spesso in condizioni di difficoltà per mancanza di attrezzature e supporti.

L’iniziativa benefica promossa dal Rotary Club Locri, grazie alla generosità dei suoi soci, ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa, ai quali va il ringraziamento e la riconoscenza per la sensibilità dimostrata e la grande solidarietà che la nostra città ha saputo proferire.