Roccella Summer Festival: “Persone Tour” Marracash fa sold out

di Simona Ansani

ROCCELLA IONICA – Serata bomba per il concerto di Marracash ieri al Teatro al Castello di Roccella Jonica, un vero sold out, che incorona il rapper come numero uno nel panorama italiano.

I fans già dalle prime ore del pomeriggio si sono dati appuntamento davanti le transenne per aggiudicarsi i primi posti e stare a stretto contatto con il vulcanico cantante che in due ore ha volutamente fatto uscire tutte le sue emozioni. L’energia positiva è stata una bella onda d’urto dirompente in una notte di agosto, che ha fatto ballare persino noi, che su Marracash potevamo avere qualche “pregiudizio” puramente di genere musicale. Ma questo è crollato già dopo la prima mezz’ora, perché le parole reppate raccontano non solo storie di cui facile è immedesimarsi, ma raccontano sofferenza, gioia, dolore, rabbia, e amore che lo stesso Marracash ha vissuto sulla sua pelle e desidera trasformare in parole e musica. Tutto traspare e tutto è limpido.



Il Persone Tuor 2022 al Roccella Summer Festival ha centrato il bersaglio.

《È bello essere nuovamente insieme e questo pubblico è fantastico – ha commentato Marracash durante la sua esibizione- siamo qui solo per cantare, ballare, urlare. In questi due anni è successo di tutto, una pandemia mondiale, la guerra in Ucraina, il Governo che cade》. Con questa intro parte “Bravi a cadere”, e poi è la volta di “Laurea ad Honorem”, una introspettiva “Dubbi” “Love”, “Stupido” e la romantica “Crazy love” che parla di un amore ormai al capolinea.