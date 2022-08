MARIA SOFIA Grande pubblico per il libro sull'”Ultima regina del Sud”

di Gianluca Albanese

MARINA DI GIOIOSA IONICA – Una serata all’insegna del fascino che ha sempre emanato la figura di “Maria Sofia – L’ultima regina del Sud”, che dà il titolo all’ultima fatica letteraria di Aurelio Musi, docente di Storia Moderna all’università degli studi di Salerno. Lo scorso 19 luglio, il teatro romano di Marina di Gioiosa Ionica era gremito in ogni ordine di posti, nella serata che ha visto come protagonista l’autore campano, e in cui la trattazione delle innumerevoli sfaccettature che hanno caratterizzato la figura di donna emancipata e regina sui generis di Maria Sofia, è stata l’occasione per compiere alcune riflessioni sulla politica attuale e sul concetto di democrazia al giorno d’oggi.

La manifestazione è stata organizzata dal circolo di studi storici “Le Calabrie”, col patrocinio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, rappresentati rispettivamente dalla presidente Marilisa Morrone e dal vicesindaco e assessore alla Cultura Vincenzo Tavernese. Questi ultimi hanno dialogato con l’autore, dando vita a una serata interessante e partecipata da un pubblico che non si è limitato ad assistere ma ha preso parte in maniera attiva al lungo dibattito, ponendo diversi e azzeccati quesiti e interagendo con l’autore, visibilmente soddisfatto al termine dei lavori.

Ancora una volta, dunque, il teatro Romano di Marina di Gioiosa Ionica è sede di serate estive di cultura, che riescono ad appassionare e a coinvolgere il grande pubblico, costituendo, nella fattispecie, una delle tappe fondamentali del tour che il professor Musi sta compiendo in Italia, per presentare il suo ultimo libro edito da Neri Pozza.