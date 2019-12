ROCCELLA L’Archeoclub ha presentato il libro di Francesco Spanò

R. & P.

Domenica 22 Dicembre nella meravigliosa e suggestiva cornice dell’ex convento dei Minimi di Roccella Jonica, è stato presentato dall’ ArcheoClub d’Italia sede di Locri in collaborazione con il comune di Roccella ed il circolo di lettura Aras, il volume ” Gerace, Città Magno – Greca della cento chiese ” di Francesco Maria Spanò.Una serata partecipata e ricca di contenuti e spunti culturali di alto spessore. Al tavolo dei relatori Anna Maria Zito, Nicola Monteleone,Franncesco Maria Spanò, Marilisa Morrone ed Enzo Romeo, questi ultimi hanno dato un notevole contributo notevole alle stesura del libro.Un’opera che a mio avviso ha un’arma a doppio taglio culturale, in quanto oltre a proporre una chiara descrizione storica di Gerace, racconta umanità e attraverso una serie di aneddoti, tradizioni ed esempi del vivere quotidiano, offre un modello educativo etico ineguagliabile, ed è proprio grazie a questo ritengo che l’opera di Spanò dovrebbe essere inserita nei programmi didattici delle scuole, formando unitamente ad altri strumenti le generazioni di giovani studenti. Chiudo con un grande e forte ad maiora semper per la terra e gente di Calabria!